Existe estrategia contra el movimiento de transformación: AMLO

Acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador de la existencia de una estrategia en contra del movimiento de transformación que encabeza, a través de evitar que, en las próximas elecciones, se obtenga una mayoría en la Cámara de Diputados.

Después que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso hacer modificaciones en materia de sobrerrepresentación en la Cámara Baja, desde Campeche, el primer mandatario mencionó que deberá ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien valide o no la propuesta del INE.

“Se han agrupado con ese propósito; Claudio X González, Crauze, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación, no todos, hay excepciones pero existe ese plan, yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados”.

Mencionó que se ha visto en redes sociales imágenes con la leyenda “si no le quitamos la Cámara nos va a quitar el país” como parte de ese plan contra su movimiento.

“Mandaron a hacer hasta vajillas, vi una taza de un Twitter de Claudio X. González… es una taza que dice, 'si no le quitamos la Cámara nos va a quitar el país', no es pa' tanto (risas) o a lo mejor es que está pensando en que ellos eran los dueños del país, pues entonces sí, se los estamos quitando para que el país sea de todos”.

Y al enfatizar que en otras ocasiones se le quitó la Presidencia con elecciones poco trasparentes, López Obrador dijo no tener elementos para considerar al INE, una autoridad imparcial.

“Hay denuncias judiciales de empresas extranjeras que entregaron dinero para la campaña presidencial del 2012, en su momento el INE no vio nada y en elecciones posteriores lo mismo, entonces yo no tengo elementos para decir de que son autoridades imparciales, me van a poder replicar diciendo… ¿y en la elección del 2018? No fue por ellos, eso fue el pueblo, no pudieron”.

Incluso informó que como parte de esta estrategia se está convocando a políticos retirados para que su sumen, como el caso del ex gobernador panista de Jalisco, y ex secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien busca una diputación federal.