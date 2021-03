Avanza la vacunación en todo el país de las personas de la tercera edad, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador quien desde Oaxaca, recordó el apoyo de los gobiernos de otras naciones como China, Rusia y Estados Unidos para adquirir la vacuna contra el COVID-19.

Al encabezar la entrega de instrumentos musicales y evaluación de Programas Prioritarios, el primer mandatario enfatizó que a diferencia de otra naciones, en México se ha evitado el “influyentismo” en la aplicación de dosis, incluso comentó que debido a que no le tocaba vacuna, le dio coronavirus.

“A mí me dio COVID porque no me tocaba la vacuna y como tenía yo que esperar me dio el COVID, muchos me decían que como ya habían empezado a llegar las vacunas, yo fuese el primero en vacunarme para decir que lo hacía yo para que la gente se vacunara y no tuviese miedo, mentira, ese es un pretexto, una excusa, nada mas que en otras partes los primeros que se vacunan, son los machuchones, los de arriba, aquí dijimos no”.

Aseguró que con la aplicación de estas vacunas será posible evitar una tercera oleada por la pandemia en el país.

“Vacunar pronto a los adultos mayores por si se viene otra oleada porque ya van dos, esto empezó el año pasado, en febrero, marzo, se fue arriba, bajó en septiembre-octubre, y luego volvió a subir y se fue hasta arriba en diciembre, en enero y ahorita está bajando. Ahora es vacunar y vacunar para evitar que venga una tercera ola y si viene una tercera ola que nos agarre vacunados a todos”.

Destacó que se tienen los contratos necesarios para garantizar una vacunación universal para todos los mexicanos.