Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador la necesidad de que el Consejo de la Judicatura revise la actuación de los magistrados que decidieron suspender las reformas avaladas a la Ley de la Industria Eléctrica.

Durante la mañanera dio a conocer que diez días antes que el juez Juan Pablo Gómez Fierro concediera dos amparos contra el proyecto de su gobierno, magistrados le habían corregido la plana en un asunto similar.

"Me estaba informando el Consejero Jurídico que diez días antes de que el juez concediera la suspensión a una empresa, a un particular sobre la reforma eléctrica, le habían corregido la plana a ese juez los magistrados en otro asunto parecido, observándole de que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión, lo que hizo este juez fue generalizar su fallo”.

Y dijo exponer esto ante los señalamientos que el Gobierno no debe intervenir con otros poderes.

“Pero esto lo tiene que revisar la Judicatura, sólo lo expongo porque se rasga las vestiduras, hablando que es una intromisión al Poder Judicial y que no debemos intervenir”.

Por ello aseguró que enviará la resolución al Consejo de la Judicatura detallando que el amparo únicamente puede ser otorgado a empresas solicitantes y no a todo el sector.