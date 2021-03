“No deben asustar amparos”, dice Monreal por Ley Eléctrica

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió no asustarse por los amparos concedidos para suspender los efectos temporales de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

En entrevista aseveró que será la Corte la que al final resolverá sobre la inconstitucionalidad o no de estos cambios.

Monreal respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador su derecho de solicitar la revisión de la actuación de los jueces que concedieron estas suspensiones, porque en México no hay “intocables”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseveró que la interposición de estos amparos, sólo revela la lucha de intereses, donde prevalece el interés general sobre el interés particular.

Calificó de normal, como lo solicitó el presidente, que se revise la actuación de los jueces y rechazó que sea una presión hacia el Poder Judicial el que lo haya solicitado el titular del Ejecutivo Federal, porque puede hacerlo el Poder Legislativo o cualquier ciudadano.

“Si alguno de los que se vean afectados por la resolución de algún juez, solicita que sea revisada la conducta del juez es plenamente su derecho y ahí no se excede ninguna parte, el presidente ni nadie, por eso me parece normal que se haga y nosotros respaldamos a la actitud del presidente de la República, porque no debe de haber intocables en este país”, aseveró.

A pregunta expresa refirió que ve viable una reforma a la Constitución en materia de la industria eléctrica, como lo anunció el presidente López Obrador, si hay un revés a los cambios que propuso a la Ley de la Industria Eléctrica.

En tanto, la bancada del PAN en el Senado, anticipó al presidente Andrés Manuel López Obrador que en esta cámara no tendrá la mayoría calificada para avalar la reforma a la Constitución en materia de la industria eléctrica que enviará, en caso, de que el Poder Judicial declaré inconstitucional las reformas que promovió a la Ley de la Industria Eléctrica.

Los panistas calificaron de “muy grave y preocupante” su talante dictatorial y su falta de respeto a la división de poderes.

Criticaron que con su amenaza de enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, en caso de que se declaré improcedente la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, sólo comprueba que es arbitraria su intención de atentar contra el Estado de derecho.

En tuit, el grupo parlamentario de Acción Nacional, advirtió que: “Adelantamos: No tendrá mayoría en el Senado”.