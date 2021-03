Retoma gobierno de CDMX control de agua a partir de junio

A partir de junio, el gobierno de la Ciudad de México retomará el control total de la administración del servicio de agua en la capital del país.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que no renovará la concesión a las cuatro empresas que hoy hacen la medición y el cobro el consumo de agua y cuyo contrato vence el 31 de mayo.

Será el propio gobierno capitalino el que retome el control de este servicio. Con ello, dijo, se van a ahorrar 388 millones de pesos este y el próximo año.

Uno “de nuestros mayores intereses en esta transferencia son los grandes usuarios. Realmente hacer una revisión de cuánta agua están utilizando y cuánta agua están pagando. Consideramos que tiene que hacerse mejor la medición y mejor el cobro del agua”.

Para los usuarios domésticos no habrá ningún cambio. No habrá aumento en la tarifa y no van a resentir este cambio, dijo Sheinbaum.

Las empresas a las que se les pone fin a los contratos son: VEOLIA, IACMEX,TECSA y AMSA.