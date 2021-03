No hubo dolo en cifras de ASF al gasto por cancelar aeropuerto de Texcoco

El auditor especial de Desempeño de la ASF, Agustín Caso Raphael, separado temporalmente de su cargo para ser investigado, defendió sus estimaciones que hizo sobre el costo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y que molestaron al presidente López Obrador, quien las consideró exageradas y erróneas.

El responsable principal del diferendo con el Ejecutivo por los resultados de la auditoría de la Cuenta Pública 2019, es decir, del primer año de Gobierno, consideró que no se vale que se manche la imagen de una institución con tanto prestigio como la Auditoria Superior de la Federación por algunas cifras incompletas e imprecisas.

Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, Agustín Caso Raphael, sostuvo que no hubo dolo ni motivaciones políticas en los resultados de sus cálculos, y que en su larga carrera de auditor, nunca ha enfrentado una sanción administrativa como la que ahora se le impuso.

“Su servidor tiene 50 años de experiencia profesional durante los cuales nunca he sido sancionado ni señalado por alguna irregularidad. Manifiesto con firmeza que no existió dolo ni motivación política en el equipo auditor. No vengo a defender a capa y espada una cifra, voy a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan con igual validez dos ópticas distintas, a explicar los procesos legales que se habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes”.

Aclaró que no puede dar muchos detalles por encontrarse bajo investigación administrativa, pero acudió al llamado de los legisladores para mostrar que actúa sin culpas ni pena, pero es necesario cuidar el debido proceso.

De hecho, dijo que los usos de diversas metodologías para analizar una sola cuenta pueden dar resultados diferentes pero todos válidos, por lo que los datos no señalan a nadie de corrupción.

“Los resultados de la auditoría fueron 8 y se puede verificar que en ningún momento se estableció un pliego de observaciones como cuantificación de un presunto daño a la hacienda pública, tampoco existe algún señalamiento a ningún servidor público, no hay promoción de sanción por conductas graves ni no graves. Al no tener ningún elemento punitivo, con estos resultados queda claro que no existe ni existió alguna intención de imputar alguna conducta ilegal a un ente o a algún gobierno”.

Los legisladores de todos los partidos lo cuestionaron si hubo alguna presión para redactar un comunicado en el que admite “inconsistencias” en su trabajo, Agustín Caso Raphael, respondió que no.

“Nunca he sido presionado por nadie ni por agentes internos ni externos, al llevar a cabo nuestro trabajo no hemos recibido presiones de ninguna especie, la ASF no obedece a intereses o influencias ajenas a las estrictamente señaladas en la ley. La presente auditoría se encuentra en proceso deliberativo, respecto al comunicado, me encuentro impedido para comentar porque estoy sujeto a un proceso administrativo”.

El auditor de desempeño de la ASF estimó que este diferendo con las cifras sobre los gastos que implica la cancelación del aeropuerto de Texcoco podrían llevar décadas, pues en Francia ocurrió un caso similar que llevó más de 20 años en resolverse.