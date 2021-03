Al encabezar la presentación del programa “Mujeres en la Transformación Digital”, el secretario de hacienda, Arturo Herrera, reconoció que la violencia sigue siendo un factor en contra de las mujeres. El funcionario añadió que este fenómeno incluso es uno que desalienta la participación de la mujer en el mercado laboral y ello señaló quedó de manifiesto en las expresiones realizadas este 8 de marzo.

“Es algo que nos recordaron de manera muy dolorosa quienes participaron en las manifestaciones, es el impacto que la violencia y la discriminación tienen en el sector laboral, tiene un impacto en la vida familiar, tiene un impacto en el bienestar de las mujeres, pero también tiene un impacto en la vida laboral, hay estudios que han probado que si en el trayecto de la casa al trabajo, la mujer se siente acosada, entonces la mujer se puede sentir acosada e insegura por horas, entonces eso puede llevarlas a tomar la decisión de no participar en el mercado laboral”, reconoció el funcionario federal.

Agregó que a ello se suma otro factor como el buscar cómo mejorar las habilidades productivas, el capital humano de las mujeres, y ello está relacionado con identificar los contenidos que ellas requieren para mejorar sus habilidades. Se identificó que el sector que mayor potencial apunta para las mujeres es el de la economía digital, por ser el de mayor dinamismo en México y en el mundo, mismo que representa el 5 por ciento de toda la actividad económica en el país pero también por que permite amplia flexibilidad en el trabajo. Reiteró que las mujeres que mejoraron estas habilidades, aumentaron en 18 por ciento sus ingresos por ventas, 27 por ciento tuvo mas utilidades y 36 por ciento redujeron sus costos, con lo que aumentaron sus ventas en línea en más de 200 por ciento.

Por su parte, la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, reconoció que sin la participación de la mujer, al recuperación económica, tardará mucho más tiempo en alcanzarse.

“Considero fundamental que si no trabajamos unidos y no aceleramos los pasos, difícilmente vamos a poder no solamente recuperar la economía, sino seguir trabajando para crear mejores condiciones para las mujeres… si no incluimos a las mujeres, difícilmente vamos a lograr un crecimiento, pero un crecimiento por si mismo, no nos lleva a ningún lado si no se logra el bienestar, se vuelve como una necesidad preponderante para que tengamos una mejor sociedad”, sentenció Clouthier Carillo.

Con este programa empresas digitales del sector privado en conjunto con las dependencias lanzan una estrategia para desarrollar habilidades empresariales, digitales y financieras para las mujeres, en un principio, se capacitaron a mujeres en 17 estados, señaló Nadine Gasman, titular del INMUJERES.

“Esta estrategia consiste en acercar a las mujeres, micro empresarias, a una capacitación integra, para impulsar su participación en el mercado digital, estas capacitaciones se llevan a cabo con colaboración de grandes aliadas y aliados, quienes replicarán los contenidos ya implementados en 17 estados durante el año pasado para llegar a más mujeres en México”, dijo la titular de INMUJERES.

Se espera que para el 2022, se hayan integrado a estos cursos de capacitación al menos 20 mil mujeres.