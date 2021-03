Se mantendrá diálogo entre México y EU para vacunas: AMLO

Una platica de mucho respeto, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el encuentro telefónico que tuvo ayer con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

En la mañanera, el primer mandatario mencionó que se habló de la pandemia y se acordó tener comunicación entre ambas naciones aunque reconoció que en el asunto de vacunas no se llegó a un acuerdo y se planteó que será un tema que traten ya los equipos de gobierno.

"No se cierra la posibilidad de que México tenga acceso a vacunas de Estados Unidos pero está sujeto a la decisión que tomen equipos tanto de México como de Estados Unidos, ellos van a decidir si es posible y cuando, o sea no está cerrada la posibilidad y todo esto en un ambiente de cooperación, diría, de solidaridad".

Insistió que cuando llegue el momento buscarán lo que mejor convenga a ambos países pero aclaró que hubo aceptación por parte del presidente Biden a la propuesta del Primer Mandatario Mexicano acerca de la necesidad de enfrentar de la mejor manera la pandemia y la necesidad de contar con la vacunas, en todas las naciones.

"No hubo ninguna discrepancia, así lo digo de manera categórica, ni una sola discrepancia, fue muy buena la reunión, de buen ánimo, nos pasamos un tiempo riéndonos, no hubo caras duras".

Y aunque dijo que se habló del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, además del cambio climático y la energía, negó que haya recibido reclamo sobre las reformas a la Ley de l Industria Eléctrica.

"Opositores están esperando que el presidente Biden me dijera, oiga Presidente por qué reforma a la Ley Eléctrica, pues eso no lo puede plantear el presidente Biden porque es otra dimensión, es una relación de otro tipo, ni modo que haya reclamos de esa naturaleza o que yo le planteara algo parecido, no es así, es una relación al más alto nivel con los asuntos fundamentales para las dos naciones".

López Obrador enfatizó que no hubo ninguna discrepancia y está llamada que duro una hora 15 minutos, fue una muy buena para ambos países y sus pueblos pues también trataron la necesidad de legalizar a indocumentados y apoyar a los países del centro y sur de América.