Diputados de Morena piden la remoción del titular de la ASF

El titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), fue vapuleado por legisladores de Morena quienes de plano le pidieron su renuncia, al comparecer este lunes ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

David Colmeneras fue sentado en el banquillo de los acusados para explicar los errores garrafales en que incurrieron sus auditores en la cuantificación del gasto que implicó la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, cálculo exagerado por el que se quejó el presidente López Obrador, en el informe de la auditoria al primer año de su gobierno

Inconformidad que obligó al auditor especial de desempeño de la ASF, Agustín Caso Raphael ser separado de su cargo mientras se lleva a cabo la investigación sobre las “inconsistencias”, que admitió el propio funcionario en una carta.

Durante la comparecencia, los diputados de la oposición pidieron a David Colmenares no dejarse intimidar ni presionar por el gobierno.

Mientras que los de Morena le dijeron que en cualquier parte del mundo, un servidor público que comete estas pifias ya hubiera presentado su renuncia, de hecho, le dijeron que tienen denuncias por corrupción en su contra, por lo que le advirtieron que pedirán su remoción una vez que concluyan las investigaciones.

Así lo expresó el morenista Marco Antonio Andrade.

“Solicitar a la Comisión de Vigilancia de la ASF iniciar investigaciones correspondientes y si estas resultaran de gravedad, que se inicie el procedimiento de remoción tal como lo marca la Ley de Fiscalización Superior y la Ley de Rendición de Cuentas de la Federación”.

Por su parte, el auditor David Colmenares, notablemente nervioso, atolondrado y preocupado igual que sus auditores, aseguró que nunca se ha permitido ninguna irregularidad en el trabajo de fiscalización por lo que pidió cesar a todos los funcionarios que pudieran haber incurrido en algunas anomalías o actuado con interés político o personales en el cálculo del gasto que implicó la cancelación del Aeropuerto de Texcoco

“Lo que hicimos fue todo fuera de la ley, digo dentro de la ley. En toda mi vida me conducido con estricto apego a la legalidad. Quiero dejar claro que no he permitido ni permitiré ningún acto que vulnere los principios constitucionales en la ASF, y pediré que se cese a todo el servidor público que haya actuado con intereses personales en su participación en la fiscalización y que se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal”

Es más , dijo estar en la mejor disposición de aclarar todo y corregir los errores, pues además no hay denuncia alguna de desvío de recursos ni nada y mucho menos hay un interés en afectar políticamente a nadie,

“Nosotros no tenemos ninguna intencionalidad política, no es nuestro interés perjudicar o no a algún orden de gobierno , en lo personal no me interesa entrar en una arena política”.

Por lo pronto, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia realiza las investigaciones correspondientes y próximamente habrá un nuevo entre los diputados y los auditores quienes se encuentran en la tablita.