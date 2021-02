Si tienes planes, seguro necesitas dinero, pero también de lo que estamos seguros es que no a todos se nos hace fácil ahorrar, por eso, te compartimos otra técnica para poder juntar ese dinero que necesitas para cumplir tus metas.

Lee: Te decimos cómo ahorrar 10 mil pesos en 6 meses con este método



El objetivo es que al terminar el tiempo destinado puedas ver más de 10 mil pesos en tus ahorros / GETTY IMAGES

Aunque debería ser una práctica frecuente entre todos, la verdad es que hasta en una emergencia nos vemos obligados a salir corriendo a pedir un préstamo o endeudarnos con los bancos.

Por eso, ahorrar es muy importante y te compartimos este método de montaña para ahorrar durante 52 semanas para que puedas ahorrar 10 mil pesos o más, depende de tus posibilidades.

Te recomendamos: Te decimos cómo ahorrar 60 mil pesos en un año, ¿qué harías con ese dinero?

Conoce el reto del ahorro en 52 semanas / GETTY IMAGES

¿En que consiste el método de "montaña? Ahorra 52 semanas

1. El reto es ahorra 52 semanas más de 10 mil pesos, pero puedes extenderlo según tu interés.

2. Puedes iniciar la primera semana con 10 pesos. El monto inicial depende de tus posibilidades económicas.

Puedes empezar con 1 peso, iniciar con 10 pesos o con 30. El ejercicio lo explicaremos con un saldo inicial de 10 pesos.

3. Después de iniciar la primera semana con 10 pesos, la siguiente semana deberás duplicarlo. Es decir 20 pesos, en la tercera semana tendrás que destinar 30 pesos y así, ir duplicando el monto.

4. Irás duplicando tu inversión hasta llegar a la semana 52 y puedas concluir.

5. También puedes hacerlo a la inversa, del ingreso más alto al menor.

Este reto tiene una duración de 52 semanas, pero puedes extenderlo según tu interés / GETTY IMAGES

También lee: ¿Qué es la pensión de orfandad y quién puede solicitarla?



Revisa la tabla de cómo quedarían los ingresos para tus ahorros a 52 semanas

Puedes empezar con 1 peso, iniciar con 10 pesos o con 30 pesos / W Radio

Considera ser flexible, el desafío en teoría dura 52 semanas, pero tú decides cuánto tiempo lo quieres llevar a la práctica. Lo que no puedes perder de vista es que no dejes de ahorrar, no hacer excepciones y no dejar de incrementar la cotización cada semana.

Lee: Deudas con la tarjeta; lo que NO puede hacer un despacho de cobranza



Si respetas la dinámica, te permitirá ayudarte en tu organización y podría servirte como incentivo para todos aquello necesites dinero.

Fíjate una meta. Así el ahorro tendrá una motivación y te costará menos. Con el paso de las 52 semanas podrás convertir al ahorrar en un hábito de vida.