Proponen cárcel a funcionarios que se 'salten la fila' para vacunas

La diputada federal del PAN, Annia Saraí Gómez Cárdenas, propuso cambio legales para sancionar con hasta 4 años de cárcel, a los funcionarios que aprovechándose de su cargo accedan a las vacunas, tratamientos y medicamentos por “influyentismo”, cuando no les corresponda.

En conferencia de prensa en la que mostró una manta que decía: !càrcel a los gandallas!, dijo que al menos en cinco entidades del país se han registrado casos vergonzosos en los que directivos de centros hospitalarios y altos funcionarios de gobiernos estatales y municipales, se han aplicado la vacuna anticovid antes que el personal que están en la primera línea de atención a la pandemia.

La legisladora regiomontana, dijo que se trata de reformas al artículo 215 del Código Penal Federal para castigar a estas personas abusivas.

“Cuando en beneficio propio o de un tercero utilice su cargo para acceder con prioridad y ventaja a vacunas, tratamientos e insumos médicos. Y estamos proponiendo que haya una sanción de uno a cuatro años de prisión y además, de destitución e inhabilitación del cargo de 4 a 9 años para poder acceder a otro cargo. Evidentemente, estas penas se duplicarían cuando haya una emergencia sanitaria como la que estamos enfrentando hoy en nuestro país”.

Annia Gómez aprovechó para exhortar a los actuales funcionarios federales, estatales y municipales para no incurrir en estas conductas de abuso de poder, incluso ser ejemplo de cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas y no emular al Presidente López Obrador que mantiene su terquedad en no usar cubrebocas.

“No es posible que los funcionarios públicos que son los que tienen que poner el ejemplo, hoy estén haciendo uso de su cargo y ser los primeros en beneficiarse, cuando es evidente que estamos enfrentando una crisis sanitaria. Ya sabemos que no tienen un gran ejemplo, ya sabemos que el Presidente de la República ni siquiera es capaz de ponerse un cubrebocas, por ello tenemos que obligarlos a través de la ley”.

La diputada panista lamentó que el gobierno federal mantenga la misma estrategia de combate a la pandemia cuando han muerto más de 168 mil 400 personas y casi dos millones de contagiadas, según cifras oficiales muy conservadoras.