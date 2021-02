Impeachment contra Trump es más un juicio político: Especialistas UNAM

En el contexto del proceso de impeachment que se le sigue al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, ha habido tres casos el de Tyler, Johnson, Clinton, sin embargo el de Trump es el único al que se le ha llevado a dos juicio políticos y aunque a sus antecesores nunca se les declaró culpables lo importante del presente es el bipartidismo que lo rodea, consideró doctora Paz Consuelo Márquez-Padilla García investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.

“Pero lo que es importante de este juicio político es que es el más bipartidista, es decir, 10 senadores republicanos votaron porque sí se llevara a cabo este juicio político mientras que por ejemplo en el caso de Clinton ningún demócrata votó en favor de que se llevara este juicio político a Clinton”, refirió la especialista.

Al participar en la conferencia “Escenarios del juicio político a Donald Trump” organizado por la Máxima Casa de Estudios, la doctora Paz Consuelo Márquez agregó que en el caso de Trump será muy difícil que se le declare culpable.

“Yo creo que va a ser muy difícil que se declare culpable ¿por qué? Porque se necesitan 17 votos de los republicanos y los republicanos aunque parezca increíble tienen mucho temor los senadores a pesar de haber vivido eso, tienen mucho temor que sus bases los critiquen porque de hecho de los 10 que votaron en un principio que sí se debía hacer un juicio político han recibido hasta amenazas de seguidores republicanos porque ellos tomaron estas posición”, consideró la investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.

Por su parte, la doctora Estefanía Cruz Lera, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, difirió en que la figura del impeachment sea equiparable a un juicio político como tal ya que es una forma práctica que utilizamos en América Latina porque así está en nuestras constituciones.

Dijo que en el caso de Estados Unidos no es un juicio político porque no se juzga la culpabilidad del oficial público en cuestión, que en este caso para la figura de impeachment solamente pueden ser aquellos personajes que no hayan sido elegidos directamente por voto popular y el Presidente es elegido directamente por los votantes, igual los jueces son sujetos de proceso de impeachment y otro tipo de oficiales de altas oficinas ejecutivas”, aclaró la doctora Estefanía Cruz.

“Lo curioso del sistema político estadounidense es que en este proceso que además es un proceso muy largo, si lo recordamos empezó el 12 de enero, solamente se decide si este oficial se vuelve imputable y si también se le destituye permanentemente de la arena política estadounidense. Posteriormente está persona puede enfrentar una corte del fuero común que esto es lo más interesante porque de lo que se está culpando a Donald Trump es de insurrección que es un delito federal, al estar en el Artículo 1 de la Constitución, de hecho y bueno esto va a ser lo interesante si Donald Trump después se le pude iniciar un proceso en una corte de distrito por insurrección y entonces ya se decidiría qué consecuencias tendría no, consecuencias penales o económicas”, consideró la también investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte.

La especialista insistió en que lo que va ser este proceso de impeachment es volver imputable al ex Presidente Trump y lo más importante y que le interesa al Partido Demócrata es desaparecerlo de la escena política ya que hay un sector importante de la población estadounidense que sigue viendo a Donald Trump y a su movimiento como una opción viable para Estados Unidos.

El impeachment es un proceso bastante largo que consta de dos fases: la primera es la que se da en la Cámara de Representantes y la parte nodal es el “juicio” que se da en el Senado.