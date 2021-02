Colaborará IPN en Estrategia Nacional de Vacunación

El Instituto Politécnico Nacional anunció la convocatoria para que, de manera voluntaria, los estudiantes del área del conocimiento de Ciencias Médico-Biológicas, participen en las Brigadas de Vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2

La convocatoria establece que los estudiantes del IPN que deseen participar, de forma voluntaria, deberán cursar alguna de las siguientes carreras: Médico Cirujano y Partero, Médico Cirujano y Homeópata, además de las licenciaturas en Enfermería, Enfermería y Obstetricia, Optometría, Odontología, Psicología, Trabajo Social, Nutrición, Químico Farmacéutico Industrial, Químico Bacteriólogo Parasitólogo, Biología, Bioquímica y en Sistemas Ambientales.

A los alumnos seleccionados se les proporcionará equipo de protección personal necesario para el trabajo de campo (cubrebocas, careta, guantes y gel antibacterial), también recibirán una constancia por el curso de capacitación acreditado. Quienes hayan cumplido con las actividades en los términos que dispongan el IPN y la Secretaría de Salud, recibirán una constancia por la participación en las Brigadas de Vacunación; el registro concluirá el 25 de febrero y puede realizarse en la página electrónica: https://cutt.ly/Kj0bEly

Con ello esta casa de estudios se suma a la Estrategia Nacional de Vacunación, que lidera el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud.

Entre los requisitos destaca que deberán ser estudiantes activos que hayan acreditado al menos el 50 por ciento de los créditos del programa académico al que se encuentren inscritos, dicha información será validada por la Unidad Académica y, en su caso, por la Dirección de Administración Escolar del IPN.

No deberán formar parte de la población vulnerable, no ser casos sospechosos de COVID-19 y que en los últimos siete días no hayan presentado dos de los siguientes signos y síntomas: Tos, fiebre o cefalea, acompañados de al menos uno de los siguientes tres síntomas: Dificultad para respirar, dolor en articulaciones, dolor muscular, ardor de garganta, flujo de secreción por nariz, inflamación interna del ojo, dolor torácico o lesiones en piel.

De acuerdo con el documento, el registro ya dio inicio y concluirá el 25 de febrero de 2021 en la página electrónica: https://cutt.ly/Kj0bEly, los interesados deberán acreditar un curso de capacitación de aplicación y manejo de vacunas, el cual se efectuará del 15 al 28 de febrero, con una duración de seis horas y será impartido en la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO), Escuela Superior de Medicina (ESM), Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás (CICS-UST) y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).

Entre las actividades que realizarán los estudiantes aceptados, se encuentran: Apoyo en la aplicación de vacunas en los puestos de vacunación de la Secretaría de Salud, apoyo logístico o de administración en las Brigadas de Vacunación; la participación en las brigadas constará de tres semanas. Los alumnos que hayan sido seleccionados recibirán una notificación de aceptación del 1 al 8 de marzo; el inicio de actividades estará sujeto al calendario que defina la Secretaría de Salud del Gobierno de México.