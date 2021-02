Se evitará combinación de marcas de vacunas en CDMX: Sheinbaum

Se mantendrá trabajo y dialogo con el gobierno federal para una correcta distribución de vacunas contra el COVID-19, aseguró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En videoconferencia señaló que ante todo se evitará que exista confusiones para la vacuna que se dé próximamente a los adultos mayores a fin de que a cada quien se le pueda asignar un centro de vacunación. No obstante, señaló que en la capital se vigilará que no se combinen los biológicos una vez que la Cofepris autorice el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V.

“Que no haya combinación digamos de arcas en este momento que no hay tanta disponibilidad en cada una de las entidades, creo que eso lo va a hacer mucho más ordenado, si a alguna entidad le toca la vacuna Sputnik V a otra entidad le toca la AstraZeneca, otra entidad la CanSino, a otra entidad la Pfizer, es importante porque la mayoría de ellas son dos dosis pues sí es importante que no vaya a haber ninguna confusión de eso por ejemplo la Sputnik V, no es lo mismo la primera dosis que la segunda dosis”.

Así mismo ante las dificultades para ingresar a la plataforma mivacuna.salud.gob.mx para comenzar con el registro de todos los adultos mayores de 60 años que serán vacunados contra el COVID-19, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum garantizó que en la Ciudad de México nadie se quedará sin vacunar.

“Primero decirle a todos los habitantes de la ciudad que nadie se va a quedar sin vacuna, y que se va a iniciar por los adultos mayores de 60, que no se desesperen al día de hoy, va a haber suficiente tiempo para poderse registrar, segundo que estamos trabajando con el gobierno de México, en la Ciudad de México le tocó al IMSS esta coordinación con el doctor Víctor Hugo Borja, esa fue la indicación que nos dieron entonces estamos trabajando con mucha coordinación con ellos”.

La mandataria capitalina refirió que aún no se informa a su gobierno qué tipo de vacuna será la que se asigne para la Ciudad, pero se vacunará a cerca de 1 millón 600 mil adultos mayores de 60 años.