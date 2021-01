Hay gran avance en la investigación por el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas el pasado fin de semana, fue lo que afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al enfatizar que el asunto no puede ser comparado con la masacre de San Fernando donde fueron asesinados 72 migrantes.

Y es que de acuerdo a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), lo ocurrido en Tamaulipas a supuestos migrantes de Guatemala, es semejante a la masacre de 2010 y también a la de Cadereyta, Nuevo León en 2012 donde “todavía los familiares de las víctimas siguen buscando la verdad, justicia y reparación”, Olga Sánchez enfatizó “aquí no habrá impunidad”.

“Te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado y se ha avanzado muchísimo, que tenemos mucha información y si me permites no dártela en este momento porque tú sabes perfectamente que estas investigaciones tienen que llevarse a cabo en la mayor de las secrecías pero sí te aseguro algo, no es un San Fernando, ¿por qué? Porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente y desde luego que no va a haber impunidad, eso sí, y también la identificación de los cuerpos, eso también”.

Tras lo ocurrido en el Poblado de Los tres Portones, donde se tuvo una denuncia anónima por la humareda, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, aseguró que las autoridades iniciaron el proceso de identificación de las víctimas a través del ADN.