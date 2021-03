Guillermo Ochoa explotó por la falta de tanques de oxigeno

Guillermo Ochoa dio positivo de Covid-19. Y el portero del América es uno de los 6 casos positivos dentro del club, en donde resaltan sus compañeros Nicolás Benedetti y Richard Sánchez, los cuales dieron a conocer que tienen el virus a través de sus redes sociales.

Ante esto la Liga Mx decidió mover el juego del América de la fecha 3 ante Juárez para el 3 de febrero a las 21:00 horas.

Por eso Guillermo Ochoa a través de sus redes sociales mandó un mensaje confirmando su caso de Covid-19 pero de paso decirle a la sociedad que tenga empatía con la gente que necesita de un tanque de oxigeno.

"He tenido unos malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás. Hay personas que necesitan urgentemente de un tanque de oxígeno, y sabemos que muchos que han sido rentados ya no son usados y no han sido regresados. Por amor a la vida devuelve tu tanque", manifestó el guardameta.

Finalmente Guillermo Ochoa se encuentra aislado y recuperándose del Covid-19 para regresar lo más pronto posible a las canchas.