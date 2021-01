Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que el próximo fin de semana iniciará la vacunación de maestros en Campeche, aunque aclaró que no es con la finalidad de regresen a las aulas en el mes de febrero.

Y es que de acuerdo al primer mandatario, el estado podría regresar a semáforo amarillo, por lo que el objetivo será el adelantar el proceso de vacunación a todo el sector educativo para que se encuentren listos para el momento en que se puedan retomar las clases presenciales una vez que la segunda dosis sea aplicada, posiblemente a finales de febrero.

"Se está revisando bien el censo, no es para regresar a clases a partir de la próxima semana porque faltaría la segunda dosis, es iniciar ya, adelantarnos, Campeche está en verde, me informaron, no sé si va a ser así, que ya pasa a amarillo, ahora con la nueva evaluación".

También señaló que quizás sean menos las vacunas que se apliquen (ya no las 20 mil) porque hay maestros con doble plaza por lo que enfatizó se continua realizando en censo necesario para definir el número de dosis que se destinarán.