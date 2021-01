Ni enfrentamientos ni amenazas entre México y Estados Unidos, continuará la buena relación afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al destacar que existen coincidencias entre las políticas del presidente Joe Biden y el gobierno mexicano.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario indicó que además de la atención prioritaria que debe darse ante la pandemia de COVID-19, aseguró que por su parte no tiene nada que objetar sobre el planteamiento para regularizar a migrantes mexicanos y otros países que trabajan en ese país, por lo que descartó que se dén enfrentamiento con esta administración.

"Pero sí lo vemos bien, muy bien y no hay ninguna amenaza en contra de México para dejarlo en claro, o sea que los que apuestan a que nos enfrentemos con Estados Unidos se va a quedar con las ganas, para hablar en plata, no, porque siempre le apuestan a que va a haber enfrentamientos y pleitos, no, la política se inventó entre otras cosas para evitar la confrontación".

Destacando que ya tuvo una llamada telefónica con Biden, negó que se tenga la urgencia de una comunicación inmediata ente ambos después que el demócrata asumió la presidencia.

"Ya hablamos, tuvimos una muy buena conversación desde Valladolid en Yucatán con el presidente Biden, y hablamos por teléfono y tocamos todos los temas, y ya se estableció la comunicación entre servidores públicos de Estados Unidos y los servidores públicos de México, ya están enlazados, están trabajando de manera conjunta, no hay nada que sea urgente pues lo que el plantea coincide con lo que nosotros estamos haciendo, lo vemos bien, ahora si hay necesidad de hablar por teléfono, lo hacemos pero no es urgente", dijo.

Así mismo el Jefe del Ejecutivo Federal celebró que Biden ordenó detener la construcción del muro fronterizo con México, aunque recordó que hubo construcción de pedazos, en las administraciones anteriores.

"Esto es lo que hicieron cada uno, esto es cómo se va a cumulando, cien Clinton, 781 kilómetros Bush, 222 Obama, 386 Trump, entonces el que diga el presidente Biden que ya no se construye el muro quiere decir que en estos cuatro años, cero.

-Confía en que sea cero kilómetros este periodo?

-Sí porque ello está asegurando, es un compromiso y yo lo celebró".

Sin embargo, un resbalón en los datos ya que en la imagen que señaló López Obrador, se colocó en primer lugar, el nombre de George Clinton, cuando lo correcto era William o Bill Clinton y el George correspondía al sucesor George W. Bush.

En el asunto energético aclaró que cuando se aprobó el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, México no aceptó una integración en la materia incluyendo el petróleo, tema que dijo pudo en ese momento, reventar las negociaciones, pero al final dijo se dio el sí por lo que no hay nada que temer. A la pregunta expresa de un eventual cambio o flexibilización en su política sobre la generación de energía dio un tajante, no porque señaló no se desmantelarán las empresas de la nación.