Desmiente FGR que Cienfuegos haya tenido comunicación con narcotraficantes

La investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el general Salvador Cienfuegos, determinó que el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto nunca tuvo una BlackBerry, celular con el que de acuerdo con la DEA se comunicaba con un cártel de la droga.



Apenas este sábado, la Fiscalía dio a conocer la versión pública del Caso Cienfuegos que consta de más de 700 páginas que contienen mensajes extraídos de teléfonos móviles, atribuidos por autoridades estadounidenses al general Cienfuegos Zepeda.



A pesar de esto, derivado del análisis e investigación de la Fiscalía mexicana, se determinó que el extitular de la Sedena no tenía ni utilizaba una BlackBerry, de donde se enviaron dichos mensajes.



Estos mensajes interceptados o extraídos de aparatos telefónicos por parte de autoridades estadounidenses supuestamente habrían sido realizados desde teléfonos BlackBerry, ya que solo esos aparatos pueden permitir el sistema de comunicación comúnmente conocido como PIN, y en el caso resulta que no hay dato de prueba alguno que permita establecer que (el general Cienfuegos) haya tenido y utilizado aparatos de esa naturaleza y marca, como lo informó la propia Secretaría de la Defensa Nacional”, reza el expediente del caso.



La FGR agregó que el lenguaje atribuido al general Salvador Cienfuegos para comunicarse con narcotraficantes, “dista mucho de la forma de expresión de una persona preparada” como él.



Además argumentaron que es inverosímil que una persona con alta preparación académica se expresara en los términos de los mensajes que supuestamente envió, tales como faltas de ortografía.



Cabe recordar que en su declaración preparatoria del 9 de enero de 2021 ante la FGR, Salvador Cienfuegos Zepeda aseguró ser “totalmente inocente” al “no tener ni haber tenido nunca ninguna relación, contubernio ni comunicación con los presuntos delincuentes que erróneamente me pretendió la Fiscalía de Estados Unidos”.



Argumentó que los mensajes que se le atribuyeron a él con miembros del Cártel del H2 en realidad fueron escritos por Daniel Isaac Silva Garate, mejor conocido como ‘El H9‘ para sacarle dinero a su tío Juan Francisco Patrón Sánchez, ‘El H2‘.



También el ex mando militar rechazó categóricamente que como titular de la Sedena, de 2012 a 2018, prohibiera operaciones contra delincuentes o grupos criminales en Nayarit, estado donde opera el Cártel del H2.



En cuanto a la descripción que un narcotraficante da sobre “El Padrino”‘ -supuesto sobrenombre con el que el narcotráfico identificaba a Cienfuegos-, sobre que es ‘chaparrito’ y ‘güero’ “que se pone colorado cuando se enoja”, el ex secretario dijo que de ningún modo puede tratarse de él.



“Esto, porque “si algo sobresale de mi aspecto físico es mi estatura… y mi color de tez morena”. De esta forma, agregó, “resulta evidente que este delincuente en realidad jamás sostuvo entrevista conmigo”.