Gobierno apoya a FGR de exonerar a Salvador Cienfuegos

Plena confianza manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la decisión de la Fiscalía General de la República para no ejercer acción penal contra el ex secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Así lo manifestó el Primer Mandatario al señalar que si bien debe hacerse justicia sin importar de quién se trate, las autoridades deben respetar el proceso y evitar fabricar delitos y es que destacó que, de acuerdo a la Fiscalía, no existen elementos para detener e investigar al general Cienfuegos.

“Es una decisión que toma la Fiscalía pero que el gobierno que represento secunda, es decir avala, respalda porque nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, desde luego la corrupción pero también no puede haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos, que nadie puede actuar de esa manera, trátese de quien se trate”.

López Obrador puso en duda el motivo por el cual, Estados Unidos tomó la decisión de detener al ex funcionario pues recordó que se llevó a cabo cuando el país vecino se encontraba en proceso electoral, ante ello enfatizó, México no será pelele de intereses particulares o de un gobierno extranjero.

“Que con la información podamos salir al paso a los adversarios nuestros y a los representantes de grupos de intereses creados que están empeñados en atacarnos para que se piense que somos iguales, y que no hay ningún cambio y que nosotros somos encubridores y somos cómplices y somos también peleles de grupos de intereses creados y gobiernos extranjeros, entonces para que quede claro de que nosotros tenemos una representación que nos otorgó el pueblo de México”.

Señaló que ya brindó instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga público el expediente, aunque ofreció disculpas anticipadas al gobierno estadounidense.

“Se intentó consciente o inconscientemente de afectar la relación entre los gobiernos, afortunadamente se corrigió el procedimiento, entonces como es un asunto muy trascendente y delicado, de que nosotros no podemos dejar en entredicho al gobierno de la República y sus instituciones por eso es que tomamos la decisión de dar a conocer todo el expediente, ofrecemos disculpa al gobierno de Estados Unidos por actuar de esta manera, pueden ellos decir que cómo damos a conocer este documento… porque por encima de todo está el prestigio de nuestra nación”.

Insistió que la Fiscalía General actuó por los elementos presentados que carecen de valor probatorio y cuestionó el motivo por el cual Salvador Cienfuegos no fue detenido cuando estuvo de visita en dicha nación, ante esto enfatizó, las autoridades de Estados Unidos actuaron con poco profesionalismo.

“Pues yo lo que veo es muy poco profesionalismo, se actuó muy a la ligera a pesar que como lo dice la Fiscalía de México, empezaron a investigar desde el 2013, para lo que entregaron, no fue un buen trabajo, o lo que hicieron no tiene sustento, no hay materia”.

Recordó que México es libre y soberano por lo que no se permitirán actos como el operativo Rápido y Furioso que permitió la introducción de armas a México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aclaró que tras la evidencia entregada a México, Estados Unidos no podrá mencionar que hay pruebas nuevas o distintas.

“De esos testimonios que nos vas a mandar, le dije al Fiscal General (de Estados Unidos) son una prueba de confianza en México así como Cienfuegos fue enviado a México… pero también es una muestra de confianza de México porque asumimos que lo que me estás mandando son los elementos de prueba que tienes, o mejor dicho que tiene la DEA, para sustentar su caso contra del general Cienfuegos, dicho de otro modo, no se vale que me mandes ahorita unos testimonios y mañana otros, no se vale que de la Agencia después alguien diga que esos no eran sino que había otros, y habría problema de confianza y yo diría muy serio, no hay elementos para sustanciar la causa en contra del General, no es que no se haya hecho nada, sí se hizo, ah ¿para tener credibilidad tiene que haber una condena? No”.

Sin embargo dijo seguirán investigaciones en relación al caso pero recordó que desde diciembre se hicieron publicaciones en el exterior de medios como Wall Street Journal que indica que la evidencia tiene dudas de la aprensión y el proceso contra Cienfuegos.