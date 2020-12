AMLO critica a la coalición “Va por México”

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la coalición “Va por México” entre el PRI, PAN y PRD, dijo que es natural que se agrupen los partidos que ahora se han quitado las máscaras y defienden el antiguo régimen de privilegios y corrupción.

En su conferencia de prensa, aseguró que estos partidos y sus jefes los que los mandan, buscan arrancar la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados porque quieren volverse apropiar del presupuesto, el dinero que se destina a los pobres mediante las pensiones y becas.

Aseguró que les molesta mucho que se den apoyos a los de abajo.

Aunque se le notaba un poco molesto, López Obrador, dijo sentirse muy satisfecho porque esta alianza partidista muestra que efectivamente su gobierno está cambiando al viejo régimen y por ello se reagrupan porque añoran la corrupción y los jugosos negocios que hacían al amparo del poder.

No obstante, sostuvo que respeta su postura y sus objetivos, ya el pueblo decidirá si quiere el regreso al pasado corrupto o seguir adelante, pero pidió que nadie se deje manipular.

En torno a recientes declaraciones del presidente del INE, Lorenzo Córdova, de que espera que no se inmiscuya en el proceso electoral, el jefe del Ejecutivo dijo que su gobierno no puede intervenir en los comicios como antes hacían esos que ahora se agrupan incluidos los intelectuales orgánicos.

Dijo que su gobierno respetará la voluntad del pueblo, y que solo vigilará que no haya trampas, que no se utilicen recursos públicos de los estados y municipios para apoyar a algún partido o candidato, incluso, anunció que enviará cartas a los gobernadores para pedirles que no metan las manos en el proceso electoral, tal como hacia el presidente Madero.