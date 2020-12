México desclasifica nota diplomática a EU por detención de Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones a la cancillería para que se haga pública la nota diplomática que el gobierno mexicano envió a Estados Unidos, por el caso de la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.

Y es que algunos medios de difusión destacaron que se había reservado esa información sobre el contenido de dicha nota diplomática, por ello, dijo, ordenó desclasificar su contenido.

El primer mandatario aseguró que su administración no tiene nada que ocultar ni tiene tratos secretos con el gobierno estadounidense, por lo que no busca ocultar la nota de “extrañamiento” que remitió al gobierno norteamericano por no haberle avisado de que iba a detener al general Cienfuegos, faltando a los principios de información y colaboración mutua.

“No se reserva nada, hace poco se habló que de que se iba a reservar la nota diplomática que enviamos a Washington, cuando se detuvo al general Cienfuegos, di la Instrucción al Secretario de Relaciones Exteriores que se desclasifique, que no tengamos ninguna nota bajo reserva”.

López Obrador tomó esta decisión de revelar la nota diplomática, en la que México manifestó su descontento por no haber sido notificado de las investigaciones en contra de Cienfuegos Zepeda, luego de que algunos medios, aseguraron que había sido reservada bajo el pretexto de seguridad nacional.