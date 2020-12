Como buena decisión calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el aumento del salario mínimo decidido la noche de este miércoles entre el gobierno y trabajadores sin que diera el visto bueno la iniciativa privada.

Después que el sector empresarial alertó sobre el quiebre de por lo menos 700 mil pequeñas empresas por el incremento del 15% para 2021, el primer mandatario reconoció que en esta ocasión no se llegó a un consenso con ese sector.

“En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes, sin embargo, no fueron muchas las diferencias, sí se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente, es que se debe tener presente y en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal… fue una buena decisión la que se tomó”.

Aclaró que ellos planteaban un aumento del 10%, algo que dijo no era posible por la caída que por años se permitió del salario mínimo que del lugar número 12 en 1980, pasó al 81 para el 2020 a pesar de los incrementos que dio su administración de 16 y 20% en los dos últimos años.

“O sea todavía caímos un sitio con 16 y 20% de aumento, ahora con este aumento vamos a subir tantito al 76 es insensato hablar que esto va a afectar la economía, qué en la economía ¿no cuentan los trabajadores, qué es la economía? Pues es la conjunción de la actividad empresarial y el trabajo esa es la economía, entonces los trabajadores van a tener un incremento que a escala mundial todavía avergüenza”.

Comentó que a pesar que los representantes del sector empresarial digan lo contrario, muchos empresarios han sido conscientes de lo bajo de los salarios, que no pagaban el mínimo a sus trabajadores.

“Muchos empresarios, muchos, muchos yo diría la mayoría están de acuerdo con esto, lo que pasa es son las organizaciones empresariales las que toman las decisiones, pero muchos empresarios, es más hay muchísimas empresas en donde no se paga salario mínimo se paga más”.

Otro de los avances que refirió que se dio en su gobierno fue poner un salario especial para trabajadoras domésticas y jornaleros que comentó, han sido muy mal pagados y pidió a los responsables de las decisiones del salario en otros gobiernos, dar una explicación de por qué se mintió que al incrementar el salario había un aumento en la inflación, pues dijo, que a pesar de sus decisiones ello no ha ocurrido.