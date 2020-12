Insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador que una vez que llegue la vacuna contra el COVID-19 en México, no se utilizará con fines electorales ni habrá distribución inequitativa.

Después que los 10 gobernadores de la Alianza Federalista enviaron una carta al primer mandatario pidiendo ser considerados para la distribución y aplicación de la vacuna y que se informe con transparencia y objetividad cómo y cuándo llegará a cada uno de los mexicanos, López Obrador evitó dar una respuesta directa y enfatizó se actuará de manera responsable.

“Es sencillo de responder primero que la vacuna no se puede utilizar con propósitos electorales eso sería ruin, sería una mezquindad y por lo mismo no queremos polemizar sobre este tema, lo que puedo decirle a los ciudadanos de Jalisco, de Chihuahua, de Guanajuato, de los estados donde los gobernadores están en contra de nosotros es que vamos a actuar como siempre de manera responsable y no le va a faltar a ninguna persona de México la vacuna”.

Recordó que ya existe un protocolo para la aplicación de las primeras 25 mil dosis y las que vayan llegando.

“Y va a aplicarse de acuerdo a un protocolo que va a tomar en consideración primero a los médicos, a las enfermeras y luego por edades, a todas las personas mayores, de todo el país, de todo México y tercero a enfermos crónicos y en medida que se vaya abriendo el sistema educativo presencial a los maestros, pero decirle a la gente que tenga confianza en nosotros, que no vamos a actuar de manera facciosa”.

Así mismo dijo, la gente tiene más confianza de que el gobierno federal maneje la aplicación de las vacunas.

“Y que yo estoy seguro que la gente tiene más confianza en que nosotros manejemos lo de la aplicación de las vacunas, porque siempre hemos actuado, siempre con equidad y justicia a que esté la vacuna en manos de politiqueros, de gente irresponsable”.

Por cierto que fue cuestionado sobre su punto de vista en torno a los cuidados sanitarios que deben seguirse en las pre campañas y campañas electorales en estados como Sonora, donde se encuentra de gira de trabajo, el jefe del Ejecutivo Federal con un no me meto en eso corazón, dijo que será responsabilidad de las autoridades electorales.