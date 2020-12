Amplían capacidad hospitalaria para COVID-19 en CDMX

Hoy es miércoles de:



1. Quédate en casa, no salgas si no es necesario.



2. NO fiestas, reuniones o posadas.



3. Si tienes que salir, SIEMPRE cubrebocas y sana distancia.



4. Solo una persona para hacer las compras.



5. Si eres positivo, aíslate 15 días y llama a @locatel_mx