"Abuso de outsourcing, por permisividad de administraciones anteriores"

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reconoció que aunque los menos, sí hubo grupos de personas que a través del outsourcing, abusaron de los derechos de los trabajadores.

Gustavo de Hoyos, presidente nacional del organismo, señaló que la autoridad, actual y de las anteriores administraciones han sido permisivas para esa práctica en detrimento de los trabajadores.

“También reconocemos que hay un grupo de individuos que utilizaron este nombre, pero en realidad son operaciones ilegales por que eso no es una subcontratación, eso es una defraudación fiscal y también sabemos que la autoridad desde sexenios anteriores y en el actual ha sido indolente, permisiva y no obstante que existen las atribuciones, las facultades y la información tanto en el SAT, como en el Seguro Social, el Infonavit y desde luego la secretaría del trabajo y no han cumplido con su obligación de fiscalización. No estamos de acuerdo en que se generalice, nos parece que son los menos que han actuado de manera ilegal, ha habido una tolerancia culposa por parte de las autoridades”, expresó el dirigente de la Coparmex.

De Hoyos Walther recordó que las negociaciones con el gobierno continúan, pero no se cederá de parte de este sector en nada que implique el menoscabo a la libertad de los trabajadores, ni de las empresas para contratarse, recordó que la ley contempla tres esquemas, la contratación individual, la colectiva, que se realiza a través de los sindicatos y la subcontratación, advirtió que cualquier cosa que vaya en contra de ello, afecta los empleos, su creación y la competitividad del país a nivel local, pero también a nivel internacional ya que este esquema se sigue aplicando en todo el mundo.

“No aceptaremos nada que fuera una restricción a la libertad de contratación segundo elemento que se cumplan con todos aquellos que llevan a cabo esta actividad escrupulosamente con las cargas fiscales y las cargas de seguridad social de tal manera que los trabajadores que están contratados bajo esta modalidad tengan una ejercicio pleno de sus derechos y tercero una exigencia puntual para que el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda, del Infonavit y del Seguro Social dejen de lado esta tolerancia, esta indolencia que ha permitido que individuos cometan de manera sistemática delitos de defraudación fiscal defraudando los intereses de los trabajadores y constituyendo una competencia desleal”, puntualizó De Hoyos Walther.