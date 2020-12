Niega AMLO preocupación sobre cierre de empresas reportado por INEGI

Al reconocer que desconoce el contenido del informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que no le preocupa el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que marca el cierre de más de un millón de negocios y empresas en 17 meses.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario aseguró que ya hay claras muestras de recuperación económica a pesar de la crisis generada por el COVID-19, por lo que hizo uso de su ya famosa frase “tengo otros datos”.

“No pues no conozco el informe, tengo otros datos, yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo, de que estamos recuperando los empleos, no tenemos escases de alimentos, no hay carestía de la vida, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos, lo dije hace dos días y lo repito ahora, vale menos la gasolina hoy que el primero de diciembre de 2018, cuando entré, entonces ahí vamos avanzando”

Reiteró que después del coronavirus, su segunda preocupación es la crisis económica aunque enfatizó que está optimista porque México ya está saliendo.

De acuerdo con el Inegi, los comercios establecidos han reducido su número en un 8% en los que va del año debido a la crisis sanitaria que obligó al cierre de las actividades económicas de abril a julio del 2020.