Presume el presidente Andrés Manuel López Obrador los detalles de la encuesta que muestra sus otros datos, afirmando que la mayoría de los mexicanos respaldan su gobierno a dos años de haber tomado protesta.

En la mañanera desde Palacio Nacional dio a conocer que el 71% de la ciudadanía que manifestó que desea que se mantenga este gobierno, fue resultado de una encuesta telefónica que hizo la misma Presidencia, a dos mil 500 personas.

“A la pregunta si quieren que continúe o que renuncie, traemos 71% a favor de que continúe creo que como 25 en contra y cuatro que no se han definido todavía, esperemos que… sí nosotros la hicimos, ya ven que yo siempre tengo otros datos ¿no? Y pues sabemos bien lo que está sucediendo, es una encuesta telefónica, no se puede hacer ahora cara a cara, a lo mejor si se hiciera de manera directa, nos iría mejor porque no todos tienen teléfono”.

Señaló que esta encueta no tuvo costo y mostro datos interesantes como la calificación que la población le da a situaciones como la atención al Covid-19 que la administración está dando y que presumió, es buena.

“Usted considera que la respuesta del gobierno federal a la contingencia generada por Covid-19 es buena, 44%, regular 12.8, mala 37.7%, no sabe no contestó 5.4, cómo cree que será la situación del país al terminar este sexenio, mejor 37.9, peor29.4, igual 21.6, no sabe no contestó 11.2”.

También dijo que con este ejercicio, se mostró que la mayoría lo califica con un poco más del seis de calificación.

“Cero significa que lo hace muy mal y diez muy bien, que calificación le daría a ya sabes quién, cero 12%, esto si no, 1.1 a los que me dan 1 de calificación, dos de calificación 1.7, 3 - 2.6, 4 de calificación 3.3 del total de la población encuestada, 5 de calificación 9.6, seis de calificación 5.6, siete 10.6, ocho de calificación 18.6, nueve de calificación 10.6 y diez de calificación 20.5, la calificación 6.6 pro medio”.

El resultado de la encuesta también sirvió para que el Jefe del Ejecutivo Federal hablara de la preferencia de la población para informarse, mencionó que la mayoría sigue optando por la televisión con un 56% televisión, seguido de internet por 30.5%, radio 6% y diarios con 3.3%.

Respecto al interés sobre la política el 20% de los encuestados dijo que mucho mientras el 25.9 por nada, no sabe o no contestó 1.6%, mientras en la economía de cada familia se indicó que el 47.2% dijo que peor ante la pandemia, mientras el 12.8 mejor. Sobre los temas de mayor preocupación se refirió a la corrupción con 25.1%, 19.1 por seguridad y 14.1% por la falta de empleo.

En la presentación se mostró que se preguntaron temas de corrupción a nivel nacional, municipal y estatal además de cómo se cree que terminará el sexenio donde también destacó una mayoría de 37.9% para la palabra mejor. En lo único que hubo variedad dijo que fue respecto al número de personas que votaron por él ya que según los resultados de las elecciones de 2018 obtuvo una mayoría del 51% y al reiterar la pregunta por quién votaron se un número mayor al 54%.