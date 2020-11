Al asegurar que mantiene su postura a favor de la figura de testigo protegido el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que cada acusación de quien decida acogerse a este derecho, entregue pruebas de sus señalamientos.

Después que la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, indicara que colaborará con la Fiscalía General de la República dando información del presunto desvío de recursos en la pasada administración, el Primer Mandatario mencionó que será un asunto que tendrá el seguimiento de la Fiscalía General de la República sin embargo enfatizó que un objetivo primordial debe ser el recuperar lo que pertenezca a los mexicanos.

“Que debe procurarse primero el que no signifique acusar sin fundamentos, sin prueba, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos, porque eso también es una injusticia y al mismo tiempo que si se trata de bienes sustraídos de la hacienda pública se recuperen esos bienes, es decir que se repare el daño, acerca de estos casos en particular, lo tiene que resolver la fiscalía, el compromiso nuestro es no perseguir a nadie por razones políticas”.

El Jefe del Ejecutivo destacó la importancia del testigo protegido pues aseveró, es una forma de conocer más datos sobre los delitos y castigar a los responsables teniendo además el resarcimiento del daño.