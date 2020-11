Revisará AMLO con empresarios propuesta sobre "outsourcing"

El presidente López Obrador rechazó la versión de que el gobierno de México presionó a las autoridades estadounidenses para desistirse de las acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos a cambio de captura a un importante capo en México.

Dijo que eso falso, “nosotros no amenazamos a nadie”, que se equivocó la agencia informativa Reuters al publicar esa versión, sostuvo que se trató de una arreglo diplomático, pues su gobierno “no está de florero”, no es un adorno y actuó con base en su soberanía, y que solo se pidió respeto a los acuerdos de cooperación bilateral y afortunadamente hubo colaboración de EEUU.

En otro asunto, dijo que antes que la Cámara de Diputados apruebe su iniciativa para eliminar la subcontratación laboral, conocida como “outsourcing”, este lunes por la noche revisará con empresarios posibles cambios a esta propuesta.

Explicó que se trata de evitar abusos y que las empresas respeten los derechos de los trabajadores, aclaró que no todas las compañías violan la ley laboral, pero muchas de ellas no ofrecen las prestaciones ni pagan aguinaldos y eso es lo que se trata de eliminar.

En su conferencia de prensa le preguntaron sobre los festejos a la Virgen de Guadalupe y el posible cierre de la Basílica para evitar aglomeraciones que pudieran generar mayores contagios, López Obrador dijo que es tema lo atiende el gobierno capitalino en coordinación con la jerarquía católica y que en breve habrá un comunicado oficial sobre este asunto, reiteró que él es partidario de las libertades y que no haya imposiciones.

En otro tema, dijo desconocer detalles de la investigación de la FGR contra el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, por presunto desvío de recursos públicos, pero reiteró que su gobierno busca acabar con la corrupción y la impunidad, pero no solo procesar a los corruptos, sino que se devuelva el dinero mal habido. Sin importar de quien se trate, pues aquí no hay fueros que valgan, de hecho, advirtió que estará atento a la discusión en el Senado sobre su propuesta de eliminar el fuero presidencial.

Respecto a los daños causados por las inundaciones en Chiapas y Tabasco, el presidente López Obrador, anunció que esta semana firmará un decreto para mantener vacíos los vasos de las presas durante la temporada de lluvias y así evitar que el agua de las presas inunde las poblaciones.