Necesario evitar intervención facciosa en próximas elecciones: GOAN

El presidente entrante de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), Carlos Joaquín González de Quintana Roo, enfatizó la necesidad de lograr un entendimiento defendiendo la libertad y democracia con un nuevo arreglo financiero que además impulse la recuperación del país.

“México necesita de un nuevo federalismo, porque los problemas de ayer y los retos de hoy exige un emprendimiento distinto y profundo de la realidad, y requieren soluciones conjuntas que atiendan las características propias e cada región, es crucial la defensa de libertad y democracia porque la nueva realidad económica demanda un nuevo arreglo financiero de promoción y competitividad y que logre una distribución más económica y justa de estados y municipios”.

Y es que dijo deben dejarse de lado las diferencias para lograr el orden de México ante la pandemia de Covid-19 que obligó a los estados implementar más recursos para enfrentar la crisis económica y de salud para la atención de pacientes y buscar acciones ante la pérdida de empleos, ante esto dijo, aunque se está lejos de superar el reto se siguen buscando acuerdos, ante todo.

Al asegurar que fueron los gobiernos del albiazul los que adelantaron medidas como la suspensión de clases para evitar contagios y promovieron el uso del cubrebocas, tomándolo como la única vacuna existente por el momento, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral adelantó que ya se alistan para actuar en cuanto llegue la vacuna que prevenga el Coronavirus.

Gobernadores de la GOAN creiticaron la decisión del gobierno federal de no responsabilizarse de temas como seguridad / Especial

“Por ahora los gobernadores de Acción Nacional hemos discutido la necesidad de prepararnos estratégicamente para la distribución de las vacunas en nuestros estados, vamos a intercambiar por supuesto información entre nosotros e intercambiar los puntos de vista, retroalimentarnos, aprovechar la experiencia que hace un estado con lo que hace el otro eso enriquece la estrategia de todos”.

En materia de seguridad, destacó que en Chihuahua y el país vive números graves en materia de delincuencia mientras la administración pública decidió abandonar la coordinación con ese estado, algo que calificó como preocupante pues señaló, resulta un desplante vengativo y autoritario contra el pueblo de ese estado por el conflicto por el agua.

En conferencia desde Cancún, Quintana Roo, Carlos Mendoza Davis de Baja California recordó que uno de los sectores más golpeados por la pandemia, fue el turístico y lamentó que el gobierno federal ha tomado pocas acciones para invertir en su reactivación.

“Lamentablemente el Gobierno Federal se ha alejado de manera muy importante de la inversión en promoción turística, el principal instrumento que teníamos, el Consejo de Promoción Turística que teníamos, desapareció y desaparecieron los recursos y lo que hemos hecho los estados pues es hacer de tripas corazón y hacer un esfuerzo extraordinario, aliarnos con el sector privado, social y los trabajadores y hacer nuestra promoción de los estados porque si abandonamos ese esfuerzo los turistas se irán donde se hace promoción”.

Los gobernadores del Partido Acción Nacional reiteraron la necesidad de tener un nuevo pacto federalista / Especial

Martin Orozco de Aguascalientes, aseguró que aunque el gobierno federal lo niegue, están dejando de lado las necesidades de los estados, recortando sus recursos.

“Y el gobierno federal se escusa diciendo no yo les doy lo que les toca en participaciones federales, sí pero también no dice todas las obligaciones que día a día tenemos como gobiernos municipales y estatales tan sencillo, seguridad pública, ellos se van a encargar de la seguridad, les quitas recursos y les avientas la obligación como si él o fuera parte de la responsabilidad de seguridad pública y mucho más, de plano el tema de la pandemia va, no hay un recurso especial para la mayor crisis que está pasando en el país pero no importa los gobernadores lo van a atender”.

Reiteraron la permanencia de las propuestas que dijeron, mantienen sobre la mesa para tratar con el gobierno federal a fin de levantar al país: crear un seguro de desempleo, impulsar programa de empleo temporal, firmar acuerdo para restablecer confianza en México, fundar el centro T-mec, incentivar inversión en energías verdes, relanzar a México como destino turístico, reactivar Fondo de Desastres Naturales (Fonden), promover estímulos fiscales a emprendedores, financiamiento blando para empresas, modernizar la manera en que los estados unidos mexicanos administran la nación. Insistieron en urgir a la interlocución política para tratar estos temas basado en la diferencia de cada estado.