Recordando pasajes históricos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, conmemoró este viernes el Día de la Revolución Mexicana.

Primero desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario aseguró que fue con la Revolución como se lograron grandes cosas como la soberanía, la entrega de tierras a campesinos y la mejora de condiciones laborales, pero mencionó lo que no logró, fue conseguir una verdadera democracia.

"La Revolución es justicia para el obrero, justicia para el campesino, justicia para la gente pobre, no fue así en el terreno político, no se avanzó en conseguir la democracia, la Revolución no pudo, hacer a un lado, arrancarla costumbre antidemocrática, el mal hábito de la antidemocracia".

Y es que afirmó siguieron prácticas de imposición, sin embargo dijo se ha ido avanzando con la cuarta transformación sin necesidad de violencia y sólo con confrontación política.

"Es de celebrarse que se ha ido consiguiendo este propósito de ir transformando a México sin violencia, con la confrontación política propia de cuando se lleva a cabo una transformación, sí existe todo el tiempo, ha existido, un pensamiento conservador y en los momentos de transformación surge una reacción conservadora, pero eso es co-sustancial a la democracia".

La conmemoración continuó en el Monumento a la revolución donde tras la entrega de condecoraciones a personal militar, fuerza aérea y marina. El secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval aprovechó para reiterar el compromiso de las fuerzas armadas para atender y defender a la población.

"Las fuerzas armadas cualquiera que sea el desafío a enfrentar, jamás detienen su camino, jamás lo harán, siempre seguirán trabajando por México, cumpliendo los ordenamientos constitucionales, nunca nada podrá distraerlas de la más elevada tarea que la patria les ha conferido, la defensa dela integridad, independencia y soberanía de la nación de la que debemos recordar que todo mexicano es partícipe".

Así mismo reiteró lealtad a la presidencia y las leyes de México para continuar su trabajo por la seguridad con transparencia y rendición de cuentas, enfatizó no habrá protagonismos.

"El instituto armado jamás ha buscado ni buscará protagonismo porque nuestra esencia es servir a la patria, así pues es evidente que no anhelamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas u otro tipo, es evidente que no anhelamos ningún poder porque el poder supremo de la federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial perfectamente definidos en nuestra carta magna, es evidente que no anhelamos ningún poder porque dependemos del Ejecutivo a cuya autoridad nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México".

También se llevaron a cabo las representaciones de diversos momentos de la Revolución Mexicana.