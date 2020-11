Piden a la FGR aclarar todas las dudas sobre el caso Cienfuegos

Luego que el general Salvador Cienfuegos, fue exonerado por la justicia de Estados Unidos tras ser acusado de narcotráfico y lavado de dinero, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar con absoluta transparencia, despejar dudas y dar seguimiento al caso del ex secretario de la Defensa Nacional, en caso de que se le persiga por algún delito en México.

“La FGR debe dar continuidad a la investigación y valorar cada una de las pruebas aportadas por la justicia norteamericana para determinar si hay o no delito que perseguir en contra del máximo responsable del Ejército en el sexenio pasado. El fiscal debe transparentar la investigación en aquellos casos que no se comprometa la misma, porque haya muchas dudas sobre este asunto”.

La legisladora perredista dijo que si en la detención del general Cienfuegos, el gobierno norteamericano actuó con fines ajenos a la justicia, en el marco del proceso electoral debe también señalarlo para que el gobierno mexicano fije una posición firme y ponerle límites a la injerencia de Estados Unidos en nuestro país.

“Si existe un delito que perseguir debe imponer las sanciones correspondientes para que no haya impunidad, este tema es muy delicado, no sólo porque involucra a un militar de alto rango y exsecretario de la Defensa. Es un tema que no sólo debe utilizarse para replantear la relación bilateral aprovechando el cambio de gobierno en Estados Unidos, sino para demostrar que en México las instituciones de justicia actúan con imparcialidad y ejercen su autonomía, sin permitir presiones de nadie”

La lideresa de los diputados del PRD, dijo que si hubo intereses ajenos a la justicia, se exhibe la dependencia del gobierno de López Obrador al aún mandatario estadunidense Donald Trump.