Decretará AMLO luto de tres días por fallecidos de COVID-19

Anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que emitirá un decreto de 3 días de luto nacional por los mexicanos fallecidos a causa del Covid-19, ya que enfatizó que los casi 90 mil decesos no es cosa menor.

Durante su mañanera en Palacio Nacional, adelantó que en el marco del Día de Muertos que se celebrará en México, se colocará una ofrenda en Palacio Nacional para recordar a quienes perdieron la vida en la pandemia y se izará la bandera a media asta.

“Entonces voy a proponer un decreto para que dediquemos tres días de luto nacional con motivo también de día de muertos y vamos a hacer una ofrenda dedicada a ellos aquí para el 1 y el 2 va a ser presencial, guardando la distancia, se va a izar a media asta la bandera, sábado, domingo y lunes, no voy a salir, pero la ofrenda va a estar desde el día primero, que se abra con todos los cuidados sanitarios pero no va a poder ser para todos, vamos a buscar alguna representación sobre todo de familiares, de los que perdieron la vida o ha perdido la vida por Covid y que quieran venir”.

Este martes en el Pulso de la Salud, el subsecretario de salud, Hugo López Gatell informó que ya se envió personal de salud, insumos y hospitales móviles a Chihuahua tras el aumento de casos que llevó al estado a regresar al semáforo epidemiológico rojo.

“Había necesidades específicas en personal, médico y paramédico y se identificó la necesidad de 75 personas que incluyen médicos, enfermeras, médicos especialistas, 50 ya se han ido para allá, 25 están próximos a encaminarse, también tenemos algunos hospitales móviles y los destacamos, ayer e la noche estaban por tránsito de tierra y seguramente en la mañana ha llegado ya el hospital móvil, es un hospital móvil completamente equipado que permite tener 20 camas de hospitalización con ventilador”.

Por cierto que a nivel nacional aunque dijo que los decesos diarios por Covid-19, van a la baja alertó que las cifras de contagios pueden seguir incrementándose en los próximos días

“En este momento vivimos en la semana 44 y tenemos una reducción de menos 6%, es esperable que a lo largo de la semana esta reducción se pudiera perder, menos 6, menos 5, menos 4, podríamos incluso llegar a tener un incremento ojalá que no tan importante como el de la semana previa que fue de 10% pero, si llegamos a final de la semana que es el sábado teniendo un incremento quizá leve, de dos o tres por ciento significará que vamos entrando a esta zona de meseta con la posibilidad que posteriormente vaya a disminuir la epidemia”.

De paso aclaró que no fue responsabilidad de la Secretaría de Salud, el contagio que se dio en el Senado de la República tras la aprobación de la eliminación de fideicomisos, indicó que la dependencia sólo analizó el protocolo para permitir la sesión maratónica y aseguró que el senador Joel Molina, quien perdió la vida por Covid, se había contagiado días antes.

“Y el senador la propia noche que salió del recito, ya tenía síntomas, por lo tanto al menos cinco a seis días anteriores a la sesión es cuando se contagió y lo segundo que es importante es la respuesta de la Secretaría de Salud a la consulta del Senado, no fue sobre el estado de salud que guarda cada senador o senadora, no nos corresponde a nosotros, no era para lo que se nos consultó, lo que se consultó es si el protocolo de seguridad sanitaria era compatible con los lineamientos de seguridad sanitaria lo que afirmamos que así fue”.

Sobre el acceso a la vacuna, el canciller Marcelo Ebrard dijo que en el peor escenario se tendría en marzo y en el mejor, a finales de diciembre y aunque se comentó que México ya hace sus análisis, el funcionarios comentó que Estados Unidos ya está haciendo su plan de vacunación, también mencionó que se solicitó a la ONU su intervención para la recuperación económica mundial.

“México está promoviendo junto con los países de América Latina y la CEPAL y otros países del mundo que la ONU pueda ocuparse de la recuperación económica, es cierto que hoy por hoy el tema prioritario es controlar la pandemia y salvar vidas pero al mismo tiempo tenemos que preparar la recuperación económica y la inversión para que no tengamos un aumento en las brechas de pobreza y desigualdad que tenemos en el mundo, está prevista una sesión especial, para diciembre que fue solicitada por el movimiento de países no alineados y en la que participaremos y se está evaluando que el 2021 si es que hay algunos puntos de acuerdo relevantes pueda haber una asamblea general extraordinaria”.

Así mismo informó que México formalizará este martes el pedido de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ello después que comentó que la empresa reinició exitosamente la fase tres en Estados Unidos y Pfizer está finalizando la misma etapa.