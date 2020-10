Gatita hace todo por cuidar y dar de comer a su cría bebé con discapacidad

A veces el comportamiento de los animales no deja de sorprendernos, esta ocasión una gatita no fue la la excepción pues dejó a los internautas nostálgicos pues a pesar de tener una cría bebé con discapacidad no la abandonó y pudieron captar cómo la procuraba día y noche.

La conmovedora historia se hizo viral por un vídeo difundido en YouTube, dónde se ve a la gata cuidar a su bebé de todo el mundo y de la dificultad que tiene para poder caminar.

Los gatitos de refugio tomaron un pequeño agujero, pero este no se encontraba en las mejores condiciones pues estaba lleno de basura y moscas / Captura de pantalla Youtube

De acuerdo con información de Milenio el hecho sucedió en Corea del Sur. Para esto un hombre y una mujer decidieron grabar la situación con sus cámaras para ver la reacción de la gatita cuando ellos pusieron agua y comida. Ellos trataron de acercarse a ella, pero el animalito se puso a la defensiva y fue cuando se dieron cuenta que ella tenía una cría.

Lo que no sabían es que la gata tenía un bebé con una discapacidad, pues al pequeño se le dificultaba caminar con sus piernas traseras y tenía que arrastrarse por el patio para poder llegar hasta su comida.

Los gatitos, de refugio tomaron un pequeño agujero, pero este no se encontraba en las mejores condiciones pues estaba lleno de basura y moscas.

En varias ocasiones se vio en el vídeo como la gatita se desesperaba de que su bebé no pudiera caminar y con su hocico lo cargaba, pero conforme el minimo fuera creciendo esto iba a hacer cada vez más imposible.

La gatita se desesperaba de que su bebé no pudiera caminar y con su hocico lo cargaba / Captura de pantalla

Por ello a los sujetos se les ocurrió contactar a un veterinario para poder ayudar a la cría, El médico dijo que el gatito estaba en muy malas condiciones muy aparte de que no le funcionarán bien sus patitas

Finalmente, el doctor llegó a la conclusión de que al nacer el pequeño tuvo un accidente que le rompió la columna y desafortunadamente el gatito ya no podrá caminar.

El vídeo concluye con los dos mínimos acostados en una incubadora donde esperan que el gatito se recupere y que por lo menos esté estable de salud y pueda seguir junto a su madre.