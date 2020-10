Es prematura para calificar de “fracaso” la Educación a Distancia; UNPF

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) rechazó que ante la pandemia por el Covid-19 la estrategia gubernamental de Educación a Distancia sea un fracaso.

En conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la realización de la edicioón nuúmero 103 del Congreso Nacional “La Familia, Generadora de Bienestar”, previsto para el 24 de octubre en edición virtual, García Camarena dijo que es prematuro para criticar a priori esta estrategia gubernamental.

“Es muy temprano para calificar que realmente es un fracaso por eso es necesario ver los indicadores, efectivamente complicación en el aprendizaje de los niños, complicación de los papás para estar al tanto el no haber pensado una estrategia donde se conciliara familia y trabajo para que cuando es la hora clase mamá o papá puedan estar al lado, todo eso es cierto pero no tenemos todavía indicadores para elevar la frase a que todos

En ese sentido dijo que aunque es bueno señalar esas deficiencias si no se logran poner de acuerdo sociedad y gobierno, los actores de toda la sociedad empresas y medios de comunicación, organizaciones sociales y padres de familia el proceso para recuperar lo perdido en estas dos fases de la pandemia Aprende en Casa I y Aprende en Casa II puede tardarse de 5 a 10 años, advirtió.

Al respecto, dijo que la pandemia sanitaria ocasionó el repliegue de la sociedad a sus hogares y puso de manifiesto la importancia de la familia como núcleo de la sociedad, ya que ella sustituyó a casi todas las demás entidades sociales.

A pesar de ello lamentó, la familia sigue sufriendo numerosos ataques por parte del poder político, mismos que minan la autoridad de los padres o que buscan obligarlos a renunciar a su derecho a educar a los hijos según su propia consciencia con independencia de la ideología dominante; en pocas palabras, a ser pensadores independientes, autosuficientes, críticos y proactivos sin importar el partido en el poder”.

“Lo que va a mostrar el doctor Fernando Pliego con las cifras con las estadísticas con la metadata de más de 500 encuestas, investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo es que no hay nada más sanos, no hay nada mejor, no hay modelo ideal para la formación, la Educación, el amor el desarrollo de un niño que la familia natural, si alguien quiere vivir de otra manera pues seguramente está en su derecho si le llaman o no matrimonio es algo en lo que no vamos a coincidiré nunca”, sentenció el presidente de la UNPF.

Por lo anterior dijo que en lugar de meternos a transformar todo un “andamiaje jurídico” lo que debiéramos estar haciendo sociedad y gobierno es ayudarle a los padres de familia para ser buenos padres con herramientas, tecnología de tal manera que cualquier esfuerzo que haga la madre, padre o tutor vaya con esta premisa: lograr el desarrollo integral del menor niña, niño o adolescente y darle una cosmovisión de la realidad con valores con respeto con tolerancia, amor, compromiso y ayuda a hacia los demás para que se convierta el día de mañana en un buen ciudadano.

El Congreso Anual, con mayor antigüedad en México, reunirá a padres de familia, expertos en educación, académicos, investigadores, juristas y escritores se reúnen para analizar la problemática existente y proponer líneas de acción.

Las conclusiones del evento serán enviadas a Legisladores, Poder Ejecutivo y autoridades educativas de la SEP para que sean escuchadas las inquietudes de un amplio sector de la sociedad.