Diputados aprueban en comisiones Miscelánea Fiscal

La Comisión de Hacienda aprobó en lo general y en lo particular con 18 votos a favor de Morena y sus aliados, y 12 en contra de la oposición, el dictamen de la Miscelánea Fiscal 2021, el tercero de los 4 grandes ejes tributarios del paquete fiscal.

Los legisladores de dicha comisión legislativa autorizaron algunas modificaciones al dictamen que envió el Ejecutivo a las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y al Código Fiscal de la Federación.

Por ejemplo, se autoriza a las autoridades fiscales el uso de cámaras fotográficas y de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros, que permitan recabar información para cotejar que haya congruencia con las declaraciones fiscales que hayan presentado los contribuyentes visitados.

La presidente de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, explicó esta facultad.

“Los visitados están obligados a permitir a los visitadores designados por o las autoridades fiscales, el acceso al lugar y poner a disposición la contabilidad y demás papales que acrediten el cumplimento de las disposiciones fiscales, y permitir la verificación de los bienes y mercancías, así como los documentos, estados de cuenta bancarios, discos, cintas o cualquier otro medio procesable. Las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que haya en el domicilio fiscal”.

También se aprobó en el Código Fiscal de la Federación, bloquear de manera temporal el acceso al internet a aquellos prestadores de servicios digitales trasnacionales que omitan el pago de sus impuestos o retenciones durante tres meses consecutivos o no presenten declaraciones informativas durante dos periodos trimestrales seguidos.

Esto fue considerado como un acto de censura por parte del diputado del PAN, Carlos Valenzuela.

“Es muy riesgoso que se sigan ejemplos que siguen ejemplo de países como Turquía, Corea del Norte o Rusia en el bloqueo de las aplicaciones móviles, de las aplicaciones digitales. Apelamos a los legisladores de la mayoría que se den cuenta de los riesgos que implica esta sanción, que podamos discutir con tiempo las implicaciones de esta censura”.

En contraste, el morenista Pablo Gómez, señaló que obligar a pagar los impuestos a las empresas no implica censura alguna.

“Al que no entere el ISR de sus empleados, se les va aplicar la sanción que está contemplada en la ley del ISR y es temporal porque es durante el tiempo que el proveedor se robe el dinero que debe pagar. Porque no le puedes cobrar de otra forma, porque si negocio está en el extranjero, entonces les dices, bueno, pues entonces no puedes seguir operando. Pero no estamos hablando del acceso de los ciudadanos al internet, a la red internacional”.

La Comisión de Hacienda, discute ahora la Ley de Ingresos, el último de los dictámenes del paquete fiscal.