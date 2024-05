Sospechosos los resultados “fast track” del crematorio clandestino, dice Xóchitl Gálvez

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, consideró sospechoso que la fiscalía capitalina haya logrado resultados casi inmediatos respecto a los estudios forenses que se hicieron en un supuesto crematorio o fosa clandestina en los límites de Iztapalapa y Tláhuac.

Dijo que se harán nuevos análisis en otros laboratorios para determinar si efectivamente se trata de resto de animales y no de personas los hayas en dicho lugar, por lo que nadie puede calificar de un montaje los indicios que había denunciado la madre buscadora Ceci Flores.

“Lo que ella pide es ser escuchada, el presidente tuvo su oportunidad, ella le pidió una audiencia y se la negó quizá si la hubiera recibido hubiera podido escuchar su lucha. Ella lo que quiere es acompañar a otras madres que han perdido a sus hijos. Yo no tengo los elementos para decir si es un montaje o no, ellos son la autoridad, lo que si me extraña es que hayan resuelto en fast track, en menos de 24 horas, y que digan que no existe, dejemos que la autoridad investigue y dejemos de descalificarnos. Yo tengo un respeto y un reconocimiento por Ceci Flores”.