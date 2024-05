El odio lleva a la derrota… en el PRIAN hay mucho odio: Sheinbaum

Al asegurar que el 2 de junio se demostrará la diferencia que ahora reflejan las encuestas, la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, aseguró que lo que la aventaja de su contrincante, Xóchitl Gálvez de “Fuerza y Corazón por México”, es que su proyecto y política se basa en amor.

En conferencia desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, consideró que es un derecho la movilización para defender la democracia, convocada para el 19 de mayo por las organizaciones Marea Rosa, Unid@s y Seguimos en Marcha, aunque insistió que la oposición ha demostrado actuación con odio.

“Ellos tienen derecho a convocar a manifestaciones es un país libre y toda esta idea que hay autoritarismo en México, ellos se han dedicado a propagar, libremente hacen una manifestación y tienen todo su derecho, el odio siempre llevará la derrota, y en el PRIAN hay mucho odio, lo que los mueve es el enojo contra nuestro proyecto, nuestro programa, el que hayan perdido muchos de los que apoyan al PRIAN sus fueros. Entonces lo que los mueve, pues vean el debate, es el odio, es la calumnia y el pueblo no quiere eso, la gente en México no quiere eso, mexicanos y mexicanas quieren construir con base en el amor”.

La ex jefa de Gobierno indicó que el hecho de que Jorge Álvarez Máynez esté restando puntos a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez es debido al odio y la calumnia contra la llamada 4T y descartó pedir al candidato de Movimiento Ciudadano declinar a favor de su candidatura.

“Pues es que tiene que ver con eso cuando lo que le propones al pueblo es odio, calumnia, enojo, pues cada vez vas a tener menos reconocimiento, me pareció bien la actitud de Máynez de decir no voy a renunciar, por qué voy a renunciar a la candidatura cuando Claudio X. González se lo pide… No, yo respeto mucho a Máynez y él está representando a Movimiento Ciudadano y él tiene todo el derecho a participar”.

Sheinbaum Pardo fue cuestionada si “este arroz ya se coció” debido a la ventaja que le dan las últimas encuestas publicadas, sin embargo enfatizó que aún falta mostrar esa diferencia en las urnas el próximo 2 de junio.

“Tenemos todavía el 2 de junio para mostrar esta diferencia, pero claramente hay una decisión tomada por el pueblo de México, pero vamos a seguir trabajando hasta el último día de campaña , pero hoy en la mañana tuve una entrevista y me preguntaban qué es lo que he notado en el recorrido por el país y es la entrega del pueblo de México a la cuarta transformación y es lo que muestra la encuesta”.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum negó que el cambio de agenda donde se contemplaba de manera preliminar su visita a Apatzingán se deba a un tema de seguridad y mencionó que simplemente se trabaja con los representantes de los partidos en los estados así como con los candidatos para visitar el mayor número de zonas posible.