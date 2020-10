La Facultad de Química (FQ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmó haber separado de sus funciones a dos profesores luego de la difusión de dos videos en los que, presuntamente, emitieran comentarios misóginos.

Uno de los profesores pertenecía al Departamento de Físicoquímica y el otro al Departamento de Matemáticas.

Mediante un comunicado esta entidad universitaria señaló que ambos fueron separados de cualquier contacto con estudiantes.

En el comunicado el director de la Facultad de Química, Carlos Amador Bedolla, señaló que están comprometidos con prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.

Y es que en uno de los videos, se escucha a uno de los profesores hacer comentarios que fueron calificados como misóginos y sexistas. En dicha a grabación, el profesor comenta una anécdota en la que se refiere a una mujer que, supuestamente, “con unos golpes aflojaba como las bolsas de hielo“.

"a una niña le decían la bolsa con hielos porque con unos golpes aflojaba"

este profesor también da clases a estudiantes de primer ingreso (entre lxs que suele haber MENORES DE EDAD) en la @FIUNAM_MX , lxs expone a que éstas sean sus primeras experiencias en la facultad https://t.co/k8CbQioyn3 — Mujeres Organizadas @ FI-UNAM (@RMofin) October 20, 2020

En otra de las grabaciones, se observa el momento en que una alumna le pide una opción a su profesor de reponer sus clases y en el video se escucha al profesor decirle: “pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así que no se me ocurre”.

Zentella, profesor de la Facultad de Química. pic.twitter.com/bqQ0HutnYI — Colectiva Toffana FQ (@ToffanaFQ) October 20, 2020

Ambas grabaciones provocaron la indignación de alumnas de la comunidad universitaria, quienes exigieron a la UNAM tomar cartas en el asunto.