AMLO dispuesto a aplicarse vacuna china contra COVID-19 en diciembre

De ser cierto que México pueda tener acceso a la vacuna del laboratorio chino CanSino, el presidente Andrés Manuel López Obrador, estaría dispuesto a aplicársela como ejemplo a la ciudadanía que busque protegerse del Coronavirus.

Así lo dio a conocer el Primer Mandatario quien aunque dijo que esperaría la indicación de las autoridades de salud, recordó que podría ser sujeto a ello al estar entre el grupo vulnerable.

“Pero si está en diciembre la vacuna, claro que me vacuno aquí, siempre y cuando los médicos decida de que me corresponde, porque se va a definir a quién es primero, en otras partes están decidiendo de que primero sea el personal médico que está en hospital Covid, para protegerlos y se tome en cuenta también la edad, ahí podría yo entrar y la vulnerabilidad, si se tiene una enfermedad crónica, también ahí entró porque soy hipertenso”.

Recordó que posiblemente la vacuna se podría tener en diciembre, debido a que el representante de una empresa china habló sobre entregar de una parte en ese mes.

“A mi me llamó la atención que el día de la exposición sobre las vacunas que se están adquiriendo, los contratos que ya se firmaron con las distintas empresas y gobiernos, que el representante de una empresa China de CanSino hablo no de una fase de prueba, si no hablo de que íbamos a tener la vacuna en diciembre, claro una cantidad pero no es de que se va a terminar la fase de investigación, sino me dio la impresión de que ellos ya tienen la vacuna”.

Por cierto que este viernes desde Palacio Nacional reconoció que existen denuncias por la venta ilegal de vacunas contra la influenza.

“El doctor Gatell informó sobre este tema en la reunión del gabinete de seguridad, es cierto lo que aparece, en la Jornada, ilegal, pero no es para Covid, es Influenza, es cierto, y hay una denuncia ya presentada, es que son mafias, bueno ya que les puedo decir con todo lo que estamos constatando era una descomposición profunda la que se padecía”.

Aunque dijo desconocer del robo de equipos oncológicos, aclaró que la Guardia Nacional, se está encargando de vigilar el traslado de medicamentos y de proteger bodegas donde se resguarden.

Sobre la vacuna del Covid-19, tras la firma del Gobierno federal con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer y CanSino se indicó que a partir de este fin de año o inicios del 2020 se podría tener cerca de 140 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, en caso de que se verifique su eficacia. Se detalló que la vacuna más adelantada, es la del laboratorio chino por lo que el secretario de Salud, Jorge Alcocer informó que debido a su avance, las dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica podría comenzar a aplicarse en México en diciembre o a más tardar en enero del 2021.