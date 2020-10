Defiende Graciela Márquez sacar quesos del mercado

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, afirmó que la decisión de prohibir la comercialización de 19 marcas de quesos y 2 marcas de yogurt, se tomó para darle certidumbre a los consumidores y preservar su salud.

La funcionaria explicó que la medida se basó en la puesta en marcha de la Ley de Infraestructura de la Calidad que el Congreso aprobó hace unos meses, en una Norma Oficial Mexicana de 2014 y en pruebas de calidad realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, sustentadas en evidencias científicas.

Confió que los productores remediaran el incumplimiento a la norma, para continuar con la comercialización de sus productos y pugnó porque este conflicto también se resuelva favorablemente para los consumidores y para el funcionamiento del Estado de derecho.

“Estamos dando certidumbre a los consumidores, como en la 051, vigilando la salud y sabiendo que las etiquetas dicen lo que contienen los productos. Por supuesto que no es una medida que tomamos el viernes pasado y la pusimos en marcha el lunes o el martes. No es una medida que se tome en una sola oficina, es un trabajo colaborativo con la Procuraduría Federal del Consumidor. Los quesos que son quesos, se siguen vendiendo en las tiendas departamentales, los que no son quesos, son los que se han retirado, porque no cumplen con la Norma Oficial. No estamos en contra de la comercialización, pero tenemos por atribución y, por tanto obligación de hacer cumplir las normas oficiales mexicanas”, declaró.

Al comparecer ante la Comisión de Economía del Senado, como parte de la Glosa del II Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, Graciela Márquez resaltó que la reapertura parcial de las actividades no esenciales contribuyó a detener el deterioro de la economía y poco a poco se han mostrado signos de recuperación.

“A su vez la recuperación en el mercado interno está en marcha, el retorno a las actividades productivas conforme a lo indicado en el semáforo sanitario, ha ido incorporando sectores”, agregó.

La secretaria de Economía, afirmó que después de un segundo trimestre de recesión a consecuencia de la pandemia por Covid-19, hoy la economía muestra una recuperación que está en marcha.