Si guarda uno la sana distancia, no se necesita cubrebocas: AMLO

Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador su negativa para utilizar cubrebocas en los eventos en lugares cerrados, como las conferencias mañaneras de Palacio Nacional.

Después que el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, indicara ante el Senado de la República que no se lo quitaría porque tiene que poner el ejemplo a maestros y alumnos ante la pandemia de Covid-19, el Primer Mandatario reconoció la postura del funcionario pero indicó que es una medida no obligatoria.

“Que es buena su recomendación, nada más que si guarda uno la sana distancia no hace falta, eso es lo que me han dicho a mí los especialistas, los expertos entonces yo me ajusto a eso, y soy respetuoso eh, de la opinión de cada quién.

- No lo usaría usted por poner un ejemplo en espacio cerrado?

- Pero yo tengo aquí mi sana distancia, yo quisiera estar ahí junto con ustedes pero no puedo, si estuviese yo ahí a lo mejor si tendría que estar… cuando viajo y voy en el avión me pongo el cubreboca”.

Destacó que lo más importante es mantener la conciencia que se debe mantener sobre la higiene, la alimentación, la sana distancia y otros temas que los mexicanos han aprendido sin necesidad de imposiciones. Por cierto que este jueves también se refirió a la decisión de retirar quesos y yogures que no cumplían con las normas alimentarias.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que no se está buscando perjudicar a las empresas productoras, pero enfatizó, se debe cuidar la salud de la población.

“Y Diálogo siempre va a haber y no es el propósito perjudicar a las empresas, nada más que si también tenemos que cuidar la salud del pueblo, es que hay mucho fraude, no usan los alimentos que se deben utilizar para hacer estos productos, hay muchos productos químicos adulterados y eso hay que cuidarlo porque tiene que ver con la alimentación de la gente”.

Por cierto que sin dar mayores detalles, el Jefe del Ejecutivo Federal anunció que su administración trabajará por tener un plan para pacientes recuperador de Covid-19 y es que dijo que muchos a pesar que lograron sobrevivir a este padecimiento, quedan afectados en su salud de diversas maneras.