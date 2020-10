AMLO pide a Morena ponerse de acuerdo

El presidente López Obrador pidió a los aspirantes a la dirección nacional de Morena ponerse de acuerdo en esta pugna política entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado.

Además, les recordó que Morena es un movimiento amplio, plural e incluyente donde los ciudadanos son los protagonistas del cambio.

Pues no siempre los partidos políticos son la vanguardia de transformaciones como la que se registra en México.

Incluso, López Obrador, quien se mostró al principio un poco reacio a hablar del tema, después expresó varias reflexiones obre lo ocurre en el partido que lo llevó al poder.

Enfatizó que una cosa es Morena como partido y otra muy diferente el gobierno que encabeza, así que no hay que confundirse ni pensar que èl está para resolver los problemas internos de los morenistas.

“No, no , no opino de eso, pero ya que se pongan de acuerdo. Mire hay procesos de transformación que se llevan a a cabo a partir de que un partido se constituye en la vanguardia y es el que lleva a cabo los cambios. Y hay otros movimientos que los hacen los ciudadanos sin los partidos, yo creo que la transformación de México tiene que ver con los ciudadanos y este es un movimiento amplio, plural e incluyente. Una cosa es Morena y otra cosa es el gobierno, por eso tampoco puedo hablar tanto de estos temas”.

El presidente López Obrador, no se deslindó del partido que lo postuló como candidato a la Presidencia, pero si le recordó que no fue por el partido cómo llegó al poder, sino por el apoyo de 30 millones de electores en las urnas, que no necesariamente están afiliados a Morena.