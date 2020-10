Al conocer que hubo un empate técnico entre él y su principal contrincante Porfirio Muñoz Ledo, de acuerdo con los resultados de la reciente encuesta que dio a conocer el INE, el también aspirante a presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que hasta el momento se observa un proceso trasparente e impecable.

Contrario a lo expresado por Muñoz Ledo quien acusó de un verdadero atraco el hecho de que repentinamente se haya esfumado su ventaja de dos a uno en los resultados que ha dado a conocer el INE, el líder de los diputados federales morenistas, Mario Delgado se dijo muy contento por este resultado y que estará pendiente de las nuevas fechas para la tercera encuesta abierta, en la que seguramente ganará por el respaldo que le ha mostrado la gente y la militancia a los largo y ancho del país.

“Nosotros vamos a estar pendientes de lo que defina el INE, me parece que hasta el momento se ha llevado un proceso transparente, metodológicamente impecable, las encuestadoras han hecho un buen trabajo y todo esto abona a la certeza. Estos ejercicios nos fortalecen no sólo a nuestra democracia en general, no sólo a nuestro partido sino a la democracia, vamos a estar muy pendientes de que se determinen las nuevas fechas y las metodologías para la encuesta, y vamos a seguir participando porque vamos a ganar. Yo estoy, de verdad, muy contento”.

Mario Delgado reiteró que su propuesta es lograr la unidad de los militantes, dejar a tras los pleitos y las descalificaciones internas y empezar a organizar a la militancia de cara a los próximos comicios.

Insistió que está optimista en obtener la victoria este contienda interna que lleva a cabo mediante el método de la encuesta, pues la tercera es la vencida

“Y vamos a redoblar esfuerzos para triunfar en esta última encuesta. La tercera es la vencida, y estoy seguro que vamos a ganar, porque la militancia lo que quiere es la unidad, dejar atrás los conflictos, los jaloneos, los pleitos y ya, irnos a lo importante, a organizar a la gente, a formar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación lo largo y ancho de nuestro país”.

Mario Delgado felicitó a la senadora Citlalli Hernández, quien obtuvo un triunfo claro en la encuesta para ocupar el cargo de Secretaria General de Morena.