Los gobiernos no podrán evitar el efecto de la bancarrota: Agustín Carstens

En los próximos seis a 12 meses la pandemia del coronavirus va a cambiar la “cara” de la economía a nivel mundial debido al avance de la tecnología y muchos sectores que sufren los efectos de la misma no van a recuperarse, estimó el gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens.

“Muchos sectores que sufren ahora no van a recuperarse sencillamente porque va a haber una forma distinta de viajar, de trabajar, de hacer la compra y de ir de compras y todo ello complicado aún mas por la revolución digital” consideró Carstens.

Al participar de manera virtual en la “13ª edición de la Conferencia Internacional de Banca titulada "Reconstruyendo el futuro: La próxima normalidad” organizada por Grupo Santander, el también ex gobernador del Banco de México agregó que el avance de la tecnología también se está “conjugando” con el enfriamiento de la actividad así que muchas tiendas sencillamente no van a sobrevivir por lo que deberíamos estar preparados ante las mayores dificultades que se vislumbran a futuro, porque aunque se pensaba que la crisis iba a ser transitoria ha durado y va a a durar más y la mayoría de los gobiernos intentan evitar efectos excesivos pero llegará un momento en que no puedan hacerlo más.

“Llegará un momento en que la acción gubernamental sencillamente no pueda prevenir el incremento de banca rotas yo creo que el cambio en el entorno económico dará lugar a una reasignación ineludible de recursos y entiendo además que la política va a tener que evolucionar va a tener que ayudar a las personas para que se facilite esta reasignación de recursos”, consideró Carstens.

Por su parte el ex Secretario del Tesoro de los Estados Unidos Larry Summers, menos optimista dijo que basta mirar a través de Latinoamérica sobre el resurgimiento del populismo y la forma que en algunos países enfrentan la pandemia.

“Si pensamos en México, Brasil y Argentina juntos estamos hablando de una parte importantísima de Latinoamérica y en esos res países encontramos gobiernos populistas y no parece que estén gestionando de forma efectiva el Covid, así que me sorprende la similitud ese los problemas a los que se enfrentan las Américas”, considero el especialista estadounidense.

En su oportunidad el Consejero Delegado de Grupo Santander José Antonio Álvarez, dijo que los bancos se han “quedado quietos” en una especie de parálisis y están a la espera de una vacuna o si hay un buen tratamiento para la enfermedad, esperando a ver si se vuelve a abrir la economía no una nueva normalidad sino el normal de toda la vida, donde llegará un momento en que los apoyos gubernamentales sean insuficientes y desaparecerán y entonces se verá hasta qué punto una política fiscal adecuada protegerá los ingresos ante una cartera de morosidad que irá en aumento.

“Llegará un momento en que esto suceda probablemente además veremos el desempleo, distintos planes que ahora mismo existen pero que desaparecerían planes gubernamentales desaparecerán y probablemente en el año 2021 según cual sea la política fiscal que por cierto va a ser absolutamente esencial, bueno, pues hasta que punto la política fiscal protege los ingresos, haya que punto ayuda sobre todo a las pymes”, apuntó el Consejero Delegado de Grupo Santander.

Agregó que una vez que se empiece a se la recuperación de la economía, espero en términos generales dijo, que este incremento en deuda impagada empezará a resolverse en el 2021.