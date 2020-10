En el 2023 se tendrá aeropuerto en Tulum, proyecto del gobierno de Calderón

Será el próximo año cuando el gobierno federal inicie la construcción del aeropuerto Tulum en Quintana Roo, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, al reconocer que su administración terminará una obra planteada por Felipe Calderón.

En la mañanera el Primer Mandatario indicó que ya se cuenta para ello con cerca de mil 500 hectáreas y los anteproyectos necesarias para que sea el Ejército Mexicano el encargado de hacer la construcción como actualmente la lleva a cabo con el aeropuerto de Santa Lucía.

“Sí, ya había un anteproyecto, pero no se concretó en tiempos de otros gobiernos, no sé exactamente si con Calderón o con el presidente Peña, pero se tiene el terreno, son como mil 500 hectáreas. Se tiene ya el terreno, se tienen los anteproyectos y lo va a construir también el Ejército, los ingenieros militares… Vamos a comenzar, pues yo creo que a principios del año próximo a trabajar porque lo vamos a inaugurar en el 2023, ya es un hecho que se va a llevar a cabo esa obra”.

López Obrador mencionó que los terrenos son propiedad de las secretarías de Comunicaciones y Transportes así como de la Marina y el objetivo se mantiene en hacer la inauguración junto al Tren Maya. Esta obra señaló, tendrá como propósito el generar un avance para el sureste del país, con otros proyectos como el nuevo aeropuerto en Palenque, Campeche, Mérida, Chichen Itzá, Cancún y Chetumal. Por otra parte el Jefe del Ejecutivo Federal anunció que revisará el asunto de la administración de presas, debido a que por intereses particulares, no están trabajando correctamente generando inundaciones como en Tabasco.

“Voy a ir Tabasco. Quiero ir a la presa Peñitas porque vamos a tomar decisiones para que ya nunca más se vuelva a inundar la planicie de Tabasco, porque se debe no sólo a las lluvias la inundación, sino al mal manejo de las presas, que no turbinan, no generan energía para no hacerle competencia a las particulares. Entonces, se llenan las presas de agua, cuando llueve, cuando hay tormentas, huracanes, pues las tienen que desaguar”.

Y dijo que son esas aguas que sueltan por lo que se inundan diversas regiones. El Jefe del Ejecutivo Federal comentó que en las modificaciones que han hecho a las leyes las hidroeléctricas, en administraciones pasadas, no están consideradas como estratégicas las presas por lo que no les permiten subir la energía a la línea por lo que urgió a resolver este asunto.