Zverev jugó con fiebre en Roland Garros

En estos momentos se está llevando a cabo la segunda semana del Roland Garros, el cual es el tercer y último Grand Slam de este año en el circuito ATP y WTA.

El torneo ha sido sumamente interesante y lo mejor está por llegar aunque, en estos momentos, ya se han presentado unas cuantas sorpresas.

Una de las más llamativas fue el pasado domingo 4 de octubre, con la derrota de Alexander Zverev en la cuarta ronda ante Jannik Sinner.

El italiano de 19 años de edad ha tenido un torneo de fantasía y este juego no fue la excepción, ya que se quedó con los 2 primeros sets, perdió en el tercero y logró quedarse con el cuarto para avanzar de ronda.

A pesar de que su rival jugó un muy buen tenis, no deja de sorprender que Zverev se fuera eliminado en esta ronda y tras el juego, él mismo confesó una de las razones por las que no mostró su mejor nivel.

El tenista alemán comentó en conferencia de prensa que su estado de salud no es bueno, ya que la noche anterior al juego tuvo fiebre y tenía dificultad para respirar.

Además, Zverev aseguró que no debió jugar dicho partido ya que no se sentía bien y que no podía respirar.

⚠️🎾 ¡Escándalo en el tenis! Zverev jugó su partido de #RG20 con fiebre y síntomas de covid-19https://t.co/394j2Up7rY pic.twitter.com/ano7UaW6zw — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) October 5, 2020

A todo esto, la preocupación por un brote de COVID-19 en el torneo ha crecido, sin embargo, se anunció que se hacen las pruebas cada 5 días y que, tanto el pasado martes como el domingo, Zverev arrojó resultados negativos.