28 de septiembre del 2021, Día del Perdón a Pueblos Originarios; AMLO

Por Octavio García

Desde Hermosillo, Sonora, cuyo pueblo originario es el Yaqui una de las etnias más lastimadas durante la época conocida como porfiriato, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, anunció que el 28 de septiembre del 2021 se celebrará el Día del Perdón a los pueblos originarios que fueron reprimidos y marginados desde la invasión extranjera (conquista española) y posterior a la independencia.

Al encabezar la supervisión el Programa de Mejoramiento Urbano en Hermosillo, Sonora, donde concluyó una gira de tres días el Primer Mandatario de la Nación anunció que el 2021 será un año de grandes conmemoraciones y por ello habrá una serie de festejos para recordar tres grandes eventos en la historia; los 700 años de la fundación de Tenochtitlán y 500 de la invasión extranjera (conquista española) y también 200 años de la independencia porque en 2021 coinciden estos tres momentos históricos y será un año de conmemoración de festejos.

"Y un día de laño próximo de 12 días que van a ser momentos estelares, un día va a ser dedicado al perdón a los pueblos originarios que fueron reprimidos, que fueron masacrados desde la invasión extranjera y también en los tiempos posteiores a la independencia", sentenció el primer mandatario.

Ese día dijo estará con los yaquis y reiteró nuevamente su intención de solicitar de manera respetuosa al Rey de España y al Papa Francisco que se pronuncien para ofrecer una disculpa a los pueblos originarios de México y lo mismo, dijo vamos a hacer nosotros en representación del Estado mexicano sobre todo al pueblo yaqui que fueron esclavizados, reprimidos y marginados durante el porfirismo.

Dijo que los conquistadores tratan de justificar las atrocidades que cometieron en los libros de texto en aras de la civilización con el pretexto de que las grandes culturas de nuestro país estaban muy atrasadas y para ellos no tenían ningún valor la grandeza de los pueblos originarios.

"Todo esto va a ayudar mejor la situación que debe de unir a los pueblos y desde luego son hechos como han dicho quienes no comparten este punto de vista, que sucedieron hace mucho tiempo cuando envié una carta al Rey y al Papa Franciscos los cuestionamientos fueron en ese sentido qué vamos a estar pensando en algo que sucedió hace cinco siglos 500 años eso ya pasó}", refirió el jefe del Ejecutivo Federal.

López Obrador dijo que después de ese debate vino la crisis en Estados Unidos que desgraciadamente están enfentando porque hay una confrontación cultural donde hubo el derribamiento de estatuas de quienes fundaron todas las regiones del norte de México y de estados que ahora pertenecen a Estados Unidos y nosotros dijo, no queremos eso, romper con nuestro pasado lo que queremos es la reconciliación pero para que se de esa reconciliación es indispensable y necesario, insistió, pedir perdón y hacer un acto de humildad por pate de quienes actuaron de manera arbitraria y represiva.

López Obrador aprovechó para mandar un mensaje, aunque sin mencionarlos a quienes integran el movimiento de FRENAAA que mantienen un plantón en la Plaza de la Constitución, a ellos les dijo que si quieren que se vaya que se esperen a las elecciones para resolver las diferencias porque aunque quieren conservar el régimen de conservadurismo y privilegios se les va a respetar y no habrá represión porque no somos iguales y esas diferencias que tenemos, continuó, las podemos resolver por la vúa y el método democrático y reiteró que se someterá al escrutinio de la gente durante el primer trimestre del 2020 para permanecer en el cargo porque en la democracia "el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita"

"De modo que lo único que le pido a los conservadores que está molestos porque ya no hay corrupción y porque no va a haber corrupción se acabó la corrupción se le va a desterrar por completo la corrupción me canso ganso, lo único que les pido es que no coman ansias que ya vienen esas dos fecha y que se sigan preparando para que de manera pacífica y por la vía democrática si así lo decide el pueblo entonces tengamos nosotros que retirarnos, en tanto nos apoye el pueblo vamos a seguir gobernando el país", sentenció el Presidente López Obrador.

Para reforzar lo anterior el Presidente dijo que según las encuestas "hasta ahora nos están apoyando el 70 por ciento de los mexicanos y yo no creo que se vaya a perder ese apoyo porque vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo porque tengo muy claro que lo fundamental es atender, servir al pueblo y por eso vamos a poder salir adelante y llevar a cabo la transformación de la vida pública de México.