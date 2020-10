Se revisará quiénes reciben recursos de fideicomisos: AMLO

Beneficiarios de fideicomisos no dejarán de recibir sus recursos, pero se hará entrega de manera directa, fue lo que reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la desaparición de 109 fideicomisos que se analiza en la Cámara de Diputados.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario aclaró que para evitar la existencia de aviadores se revisará quienes reciben a ciencia cierta estos recursos.

“Estos fondos o fideicomisos que estamos pidiendo que desaparezcan, que ellos no van a dejar de recibir sus beneficios por ejemplo hay un fondo de deportistas de alto rendimiento, ese beneficio lo van a seguir recibiendo los deportistas, los fondos o fideicomisos que tienen que ver con investigadores, lo que manejaba o se le atribuía al Conacyt, los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas, lo mismo sólo que vamos as hacer una revisión”.

El jefe del Ejecutivo aseguró que esta eliminación de fideicomisos tiene como objeto evitar los aviadores en la Administración Pública.

“Para decirlo con mucha claridad: queremos revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor. Pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, que no nos importa el deporte, ¡no! Tan nos importa el deporte, la cultura, la ciencia, que queremos que no haya corrupción”.

El Jefe del Ejecutivo Federal argumentó que los beneficiarios de estos apoyos son independientes y no requieren tutela para administrar los apoyos que se les otorgue por lo que insistió, se buscarán eliminar los intermediarios.

Fue el pasado martes cuando el dictamen que para desaparecer 109 fondos y fideicomisos públicos fue aprobado, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, en los fondos están especificados para atender desastres climatológicos, becas deportivas, de investigación científica, así como producciones cinematográficas, entre otros.